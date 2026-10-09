Vuelve Chic@s de Palabra: un espacio para leer, conversar y crear

La muestra interactiva de promoción de la lectura y la escritura invita a niños, niñas, jóvenes y familias de Rada Tilly a explorar, jugar, imaginar y encontrarse con las palabras.

Desde el jueves, y hasta el 8 de noviembre, el Centro Cultural Rada Tilly es nuevamente escenario de esta propuesta que, en esta edición pone el foco en la palabra como encuentro, conversación e intercambio.

Esta vez, Chic@s de Palabra propone acercarse a esas palabras que cobran vida cuando hablamos y escuchamos, cuando compartimos ideas, contamos experiencias, expresamos lo que sentimos, resolvemos aquello que se presenta como un desafío o simplemente imaginamos juntos.

La propuesta invita a detenerse en la palabra propia: aquella que pensamos, que elegimos para expresar lo que sentimos y lo que queremos decir, tanto desde lo individual como desde aquello que tenemos en común. También recupera el valor de dar la palabra, entendida como compromiso, sinceridad y acción.

A lo largo de la muestra, la literatura, la escritura, los juegos, las canciones, los cuentos, los poemas y distintas formas de comunicación serán parte de un recorrido pensado para experimentar y participar.

Como cada año, la Secretaría de Cultura del municipio de la villa balnearia prepara el espacio y genera instancias de encuentro con grupos escolares, que los invitan a explorar y experimentar con diferentes propuestas.

En esta edición, las actividades estarán atravesadas por situaciones vinculadas con la vida en comunidad, los acuerdos, la comunicación y las distintas maneras que tenemos de relacionarnos con los demás. Hay juegos, referencias literarias, textos, canciones y dinámicas que abrirán la puerta a la imaginación y la fantasía.

También habrá lugar para descubrir diferentes formas de comunicarnos: desde la síntesis de la sabiduría popular hasta el código morse y el registro escrito de un acuerdo.

“Chic@s de Palabra vuelve a abrir sus puertas y, en esta edición, queremos poner en valor lo que sucede cuando hablamos, escuchamos, compartimos ideas y pensamos con otros. También queremos agradecer a los vecinos que generosamente nos prestaron sus máquinas de escribir para ser parte de esta propuesta. Son objetos que tienen sus propias historias para contar y que hoy forman parte de la muestra”, señaló María José Abeijón desde la Secretaría de Cultura.

La muestra está destinada a todas las edades y busca generar un espacio para leer, escribir, imaginar, conversar y compartir.

Chic@s de Palabra podrá visitarse en el Centro Cultural Rada Tilly hasta el 8 de noviembre. Para el público general, estará abierta de martes a domingo, de 18 a 20 horas.