Walter Festa habló del futuro político de Romina Uhrig

Walter Festa es expareja de Romina Uhrig, participante de Gran Hermano (Telefe) y padre de sus dos hijas menores, Felicitas y Nina. Y luego de que en la jornada del lunes se viera en el reality show cómo la exdiputada se reencontró con las niñas, el exintendente de la localidad bonaerense de Moreno habló en Argenzuela (C5N) y contó que Uhrig no tiene la intención de regresar a la política, al menos por ahora: este panorama podría llegar a cambiar en caso de recibir un llamado de Cristina Fernández de Kirchner, según especuló.

“A la única que puede escuchar Romina, aparte de mí, es que haya un pedido de Cristina. Romina no tiene intenciones de seguir en la política, se metió en este ámbito para hacer una carrera que no tenga nada que ver con la política. Sí va a seguir ayudando a la gente en el plano social, pero no creo que quiera hacer política, eso es lo que charlamos. Salvo que sea necesaria para algo”, dijo Festa en diálogo con Jorge Rial y su panel.

“Si vos tenés presente el rating de este programa, cómo se ha comportado Romina adentro de la casa y que aparte sí tenemos relación con Cristina, o por lo menos hemos tenido una comunicación, todo es posible”, sumó Festa, ante la consulta de si ve posible que exista un contacto entre CFK y Romina una vez que la participante salga de la casa del reality show conducido por Santiago del Moro.

“Nos fuimos del mundo de la política y nos siguen castigando con muchas injusticias. Y muchas veces no tenemos cómo defendernos. Y bueno... metámonos de vuelta. Yo en lo particular me retiré de la política y estoy con mis hijas. Pero ahora, si te llama Cristina, ¿qué le decís? ¿Que no?”, dijo Festa quien finalizó su relación con Romina pocos meses antes de que ella ingresara al certamen televisado.

A continuación, el conductor de Argenzuela le preguntó si esta relación que Romina mantiene con Cristina podría perjudicarla en la recta final de Gran Hermano y Festa dijo: “Ella tiene fotos con Cristina. Hace mucho no la vemos... Pero cuando ella entró, dijo que fue diputada del Frente para la Victoria. Nunca renegamos de lo que somos; somos peronistas y kirchneristas”.

“Yo creo que Gran Hermano es una trampolín muy importante para lo que ella quiera hacer en su vida, sea la política o lo que ella quiera. Nuestra decisión fue retirarnos de la política… ahora qué se yo que puede pasar mañana o pasado cuando ella salga”, dijo el político, a la vez en que reveló que para Romina es “un sueño” haber podido ingresar al famoso reality.

“Cuando llegó el día de la confirmación la verdad que no lo podíamos creer. Obviamente que somos un equipo, una familia, son mis hijas y me hice cargo de la situación. Estos meses disfruté mucho con mis hijas, siempre acompañado con Marita”, dijo Festa y también destacó la importancia de la niñera que cuida a las menores y quien también estuvo presente cuando Mia, Nina y Felicitas ingresaron a visitar a su madre a la casa de Gran Hermano. “Estoy feliz de verla a Romina que está avanzando y está a un paso de la final”, cerró.