Wassermann deja el Hospital con críticas a Monasterolo

"Esperaba que la propia ministra de Salud me pida formalmente la renuncia; no me gustaron las formas", sostuvo el médico.

Tras los cambios anunciados en el directorio del Hospital Regional, el hasta este martes director del mismo, Eduardo Wassermann, señaló que “para algunos esto es política, pero para mí es gestión; amar la política sanitaria y trabajar para el bien del Hospital Regional”.

Agregó que “desde el día 14 de septiembre, cuando asume la ministra de Salud Miryám Monasterolo, presenté formalmente la renuncia porque uno es parte de la gestión anterior. No solo la presenté yo sino que también lo hicieron todos los directores de los hospitales”, explicó el médico en diálogo con El Comodorense Radio.

Y continuó: “El miércoles pasado me notificaron que aceptaron la renuncia. La intención era seguir hasta fin de mes pero el jueves, por WhatsApp, me dijeron que me vaya y la verdad no estoy de acuerdo con las formas”.

Wasserman indicó que esperaba que “la propia ministra de Salud le pida formalmente la renuncia porque fue su decisión” y consideró que no hubo respeto: “Me pidieron que me tome una licencia hasta el 6 de noviembre. Esa fecha me reincorporaré y formalmente me notificarán mediante Decreto o Resolución que ya no soy más director del Hospital”.

A su vez, aseguró que él no puede evaluar su propia gestión pero que en el Hospital todo estaba tranquilo hasta este momento: “Las personas que están hoy al frente al Ministerio de Salud la deben haber evaluado y ellos vieron que yo no era la persona adecuada para continuar en el cargo, algo debe haber pasado. Para algunos esto es política pero para mí es gestión, amar la política sanitaria y trabajar para el bien del Hospital Regional”.

Sobre quién ocuparía su lugar, consideró que “el que viene es el cirujano pediátrico Sergio Clemente; lo conozco muy bien y sé que va a hacer buena gestión”.

“Uno se va con cierta tristeza pero voy a seguir trabajando en el sector donde comencé que es el servicio de odontología y seguiremos trabajando en la salud de la población”, concluyó Wassermann.