La cónsul de Chile en Comodoro Rivadavia, Valentina Mora Pérez, describió las nuevas disposiciones sanitarias que regirán a partir del 1 de septiembre para ingresar a ese país. Desde mediados de este año ya no se les exige seguro médico ni examen PCR a los extranjeros. Ahora tampoco se les pedirá la confección de una declaración jurada de ingreso ni la homologación de vacunas. En el caso de los argentinos bastará como acreditación el certificado de vacunación que se obtiene en la página Mi Argentina.

Ya no se exigirá homologar vacunas para entrar a Chile

La pandemia generó que los gobiernos tomaran diferentes disposiciones para poder ingresar a sus territorios. Chile es uno de los países más demandados para ser visitados por los ciudadanos argentinos debido al nexo que existe entre sus habitantes, sobre todo en la Patagonia.

Sin embargo, los requisitos sanitarios para evitar contagios de COVID-19 hacían muy complejo y costoso poder cruzar las fronteras. Esto cambiará a partir del 1 de septiembre cuando se flexibilicen los requerimientos por parte de las autoridades chilenas.

En diálogo con El Patagónico, la cónsul de Chile en Comodoro Rivadavia, Valentina Mora Pérez, sostuvo que desde el 1 de septiembre se van a flexibilizar las medidas de ingreso en busca de potenciar el turismo.

“A partir de esa fecha no se va a requerir completar la declaración jurada y tampoco se requiere ni va a solicitar ningún tipo de PCR para las personas que estén vacunadas”, subrayó.

Otro paso importante es que ya no se exige un seguro de salud internacional teniendo en cuenta que esta era una de las mayores incógnitas a la hora de visitar el país trasandino. Asimismo, no será necesario validar las vacunas ante el Ministerio de Salud de Chile. “Las personas solo deberán llevar su carnet de vacunación argentino más su DNI y eso será equivalente a su pase de movilidad de en Chile, que sirve para poder ingresar a los lugares cerrados”, afirmó.

En tanto, las personas que no estén vacunadas deberán cumplir con otros requerimientos. “Aquellos ciudadanos que no tengan ninguna vacuna pueden ingresar al país, pero deben hacerse un PCR con no más de 48 horas de anticipación y su resultado debe ser negativo”, aclaró.

Asimismo, las personas que carezcan de vacunación contra el COVID-19 no podrán ingresar a los lugares públicos cerrados. “Las personas que no estén vacunadas no tendrán acceso a su pase de movilidad, pero sí pueden ingresar al país. Esas son las disposiciones de Chile”, subrayó la diplomática.