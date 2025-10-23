Yesica Genta: "la verdad que fue una experiencia hermosa"

La comodorense logró la medalla de bronce en equipo mixto con Argentina y llegó a la final en individual, en lo que fue la 1ª edición del Panamericano de Tiro con Arco en la modalidad 3D en Chile.

En la ciudad chilena de Puerto Varas, se hizo la primera edición del Campeonato Panamericano de Tiro con Arco en la modalidad 3D. La competencia fue organizada en conjunto por el Club de Arquería Volcanes y la Federación Chilena de Tiro con Arco (FECHTA), y contó con el aval de World Archery y World Archery Americas.

La representante del club Amigos del Tiro con Arco de Comodoro Rivadavia (ATAC), Yesica Genta, integró la Selección Argentina en arco compuesto y vivió una magnífica experiencia en el país vecino.

“La verdad que fue una experiencia hermosa. Conocí a mucha gente de otros países, no solo es tirar sino que uno aprende de todo un poco, ya sea de arquería como de otras culturas. Ha sido la mejor experiencia que tuve hasta ahora. Estoy muy feliz con todo lo vivido”, explicó.

Genta describió su actuación y dijo que “los primeros dos días me costó en lo psicológico”. En ese sentido, valoró “el apoyo del equipo de la Selección Argentina y por supuesto de mis amigos de Petroquímica, al igual que un amigo y arquero de Córdoba”.

“En las semifinales tuve que tirar con una arquera mexicana, quien había hecho el mejor puntaje de las arqueras en compuesto. Tenía muchos nervios y se me acercó el capitán de la Selección Argentina para acompañarme, eso me ayudó mucho”, afirmó.

Y agregó que “a pesar de estar tan nerviosa, sentí que di todo y no podía creerlo cuando la jueza dijo el puntaje y yo había ganado, pude pasar a tirar por la medalla de oro. Fue algo tremendamente hermoso pasar de estar última a tirar por el oro”.

La deportista remarcó que el día de la final “fue un mundo de sensaciones encontradas y se juntó todo: presión, miedo y emoción. Pero pese a perder, porque mis tiros no fueron buenos, igual me sentí feliz y quedé súper conforme de haber podido ejecutar mis tiros”.

Por su parte, Genta vivió en Chile una experiencia nueva cuando compitió en la modalidad mixto por equipos, logrando la medalla de bronce junto a Eduardo Gandolfo: “Nunca había tirado en esa modalidad, así que era todo nuevo la metodología de normas World Archery”.

Y detalló que “mi compañero me explicó con toda la paciencia del mundo porque es por tiempo y pudimos practicar varias veces. La verdad que fue un placer tirar a su lado, sabe mucho y es un excelente arquero. Quedamos en tercer lugar, no tuvimos una buena tirada pero la verdad que estoy muy feliz por el bronce, pero por sobre todo por la experiencia vivida”.