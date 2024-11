Yocelyn Balboa ante la pelea de su vida en el Mundial de España

La campeona argentina de kick boxing, Yocelyn “La Yoko” Balboa está en su entrenamiento final en el Dojo Serpiente del múltiple campeón Cristian Bosch en Buenos Aires, junto a integrantes de la selección argentina que competirán en España en el Campeonato Mundial de la WKF (World Kickboxing Federation) del 18 al 22 de noviembre.

En las próximas horas se unen también de Comodoro Rivadavia Florencia Lemos, Camila Jaramillo, Maia Ferreyra y Romina Martínez, junto al entrenador Alejandro Mellado. La selección argentina estará viajando el 14 de noviembre a España.

La “Yoko” Balboa es la actual campeona argentina 2024 de la WKF en los 56.400 kg, pero en su primer Campeonato Mundial no competirá en esta categoría.

“Desde que llegué a Buenos Aires no paro de entrenar, estoy haciendo tres turnos por día, con turnos de kick boxing, boxeo, clases de full contact, metiéndole a pleno con la preparación física. Estoy bajando de peso también, porque voy en una categoría baja, en 54kg. Enfocada en lo que estoy haciendo, con confianza en el trabajo, fueron sí unos meses de mucho estrés para juntar la plata para poder viajar, pero ya estamos en el ruedo y contenta”.

“El ambiente es otra cosa aquí en Buenos Aires. Estar sola en Comodoro, había muchos entrenamientos que se ponía cuesta arriba, aquí tengo alguien que me está apurando, compañeras que son fortísimas y muy experimentadas. Estoy metiendo mucho sparring tratando de aprender de todo un poco de mis compañeras, porque en el turno de profesionales hay un nivel altísimo, porque han estado compitiendo con otros países. Es una tremenda experiencia para mí, agradecida siempre a Cristian Bosch como alumna y por ser parte del Dojo Serpiente. A los chicos, que tengo la mejor onda para entrenar con ellos, tratar de cumplir, de no equivocarme y no atrasarme con ellos, para que también me sume”, dice Balboa.

“AGRADECIDA CON LA GENTE DE COMODORO”

El Mundial de la WKF tiene lugar del 18 al 22 de noviembre, en la sala VB Space de la ciudad de Alicante (España), habrá 75 países compitiendo por títulos mundiales amateurs.

Por último Yocelyn Balboa expresó. “Feliz y contenta, agradecida a la gente de Comodoro, más allá de las empresas que me apoyan. La gente me manda un mensajito, los profes, eso es un montón para mí, que están presentes. Muy agradecida con los chicos que me ayudaban allá para hacer de sparring, Dojo Samurai, Team Mellado. Agradecida de Hernán Martínez, de Comodoro Deportes que en su momento me apoyó mucho en mi carrera. Agradecida de mi mamá que está pendiente de todo, mis alumnos que están entrenando en Comodoro, las clases de kick están a cargo de Ciro (Barrientos), que más allá de ser chico es un tremendo apoyo para mí. Yeni, Mirco, que me acompañan, tengo un grupo de alumnos muy lindo, logré formar una calidad de gente humana muy linda. Feliz, viendo que todo lo que organicé durante meses se está dando, ahora confío en el proceso. Que voy a pelear en el Mundial todo lo que pueda y de mi cuerpo. Sí, con ganas de volver a Comodoro, pero primero tengo que cumplir con mi gente. Le dije a mi mamá que vengo a cumplir con mi trabajo y quiero volver con buenas noticias”, dice por último Yocelyn “La Yoko” Balboa, recordando que la comodorense no solo pelea en kickboxing, light contact, es boxeadora amateur y también maestra de kung fu.