"YPF se quiere ir dejando el pasivo ambiental"

YPF busca centrar sus inversiones en el no convencional. El shale es una gran tentación para los grandes players petroleros. La rentabilidad de los proyectos en Vaca Muerta o lo que puede ser Palermo Aike y el offshore hace replantear la estrategia de cualquier compañía. Y Chubut no entra, por ahora, dentro de ese plan de operaciones.

La empresa de mayoría estatal busca desprenderse de activos que tiene a lo largo del país para centrar su atención en yacimientos más productivos como lo son Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur.

El primer paso lo dio en Santa Cruz. El gobernador Claudio Vidal y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, firmaron el acuerdo donde el Gobierno provincial recuperó 10 bloques en la parte sur de la Cuenca del Golfo San Jorge. Se suponía que lo mismo sucedería en Chubut, pero ciertas cuestiones imposibilitaron que el convenio se firmara.

Según pudo saber El Patagónico, la empresa de mayoría estatal les habría planteado a las autoridades de la región entregar una cierta cantidad de yacimientos desligándose de los trabajadores y del pasivo ambiental que hay en Comodoro. Los dirigentes chubutenses se negaron.

La postura de YPF encontró al oficialismo y a la oposición en la misma vereda. Se podría decir que el plan de la empresa cerró la grieta, por un momento, en Chubut.

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut y diputado nacional, Jorge Ávila, celebró que se diera de baja la intención de privatizar YPF, pero pidió estar atentos hasta que lo vea por escrito. “Al Gobierno de Milei no le creemos al 100%, le creemos a medias”, afirmó el dirigente en diálogo con La Voz del Sindicato.

En este sentido, Ávila advirtió que el retiro de la empresa de mayoría estatal de Chubut podría dejar sin trabajo a más de 6 mil trabajadores, un futuro incierto para las pymes y un pasivo ambiental enorme en Comodoro Rivadavia. “Se quiere ir como si nada y dejar las áreas tiradas. No le importa el pasivo ambiental, no le importa lo que deja. Nosotros le decimos que estamos dispuestos a pelear. No queremos que desaparezcan, que se vayan y que nos dejen tirada la provincia de Chubut”, advirtió.

El titular de petroleros convencionales llamó a la dirigencia a estar unida y defender los intereses de la provincia y de Comodoro Rivadavia. “Nunca nos dijeron que iban a hacer con el pasivo ambiental que hay en la ciudad. Hay cerca de 150 lotes que están debajo de pozos petroleros. Tuvimos que arreglar calles porque por ahí pasaban caños. Nadie se acuerda de las plataformas que teníamos en el mar y son como 60 pozos de los cuales ninguno está cerrado. Todo eso tenemos que hablarlo”, consideró.

En los planes de YPF también se destacaría continuar operando en Manantiales Behr, yacimiento que ha marcado un rumbo en la experiencia de recuperación terciaria. La empresa continuaría sus operaciones en el bloque testigo de la transición energética para nivelar el petróleo liviano de Vaca Muerta en sus refinerías. “Si se llegan a ir, sabemos dónde podemos pegarle”, evaluó Ávila.

“YPF TIENE UNA HISTORIA EN CHUBUT"

En la misma posición se encontró Gustavo Fita, secretario general de la CGT Saúl Ubaldini y diputado provincial. “Los yacimientos que quiere entregar YPF están dentro del ejido urbano de Comodoro y otra preocupación es que no sabemos quién se hará cargo de esas áreas y si quienes vengan se harán cargo de ese pasivo ambiental. No dijeron nada”, criticó en diálogo con El Patagónico.

“Esas áreas no son productivas para YPF, pero producen y significan casi 6 mil trabajadores de la industria. YPF tiene una historia en Comodoro y, de pronto, vino Marín y dijo palabras más, palabras menos que no iban a invertir más plata porque había que pagar la deuda externa”, agregó.

“La realidad es que es una empresa emblemática para la ciudad y me parece que no pueden pasar estas cosas. No se puede venir a hablar livianamente que YPF se va y deja todo tirado porque no es la manera. No puede irse y olvidarse de todo el pasivo ambiental que deja en la ciudad. Hay vecinos de Comodoro que todavía están esperando que YPF arregle los pozos que tiene cerca de su casa”, subrayó.