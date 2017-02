Por el cierre de la fábrica San Lorenzo, Sastre cuestionó las políticas nacionales

El contexto ya era crítico en julio cuando se intentó disminuirles al 85% la remuneración a los trabajadores, por lo que ante el panorama actual el gremio de ceramistas advierte que podría ser una estrategia de la empresa para modificar el convenio colectivo de trabajo, una tendencia que al amparo del nuevo signo del gobierno nacional intentan imprimir varios sectores industriales.Para Ricardo Sastre, intendente de Puerto Madryn , la posibilidad ni siquiera es esta y puso el alerta sobre el destino de otras industrias de la Patagonia, teniendo en cuenta el precedente con la local Guilford."Tenemos que ver lo que han hecho con otras plantas. Terminaron cerrando o están con suspensión del personal las que no cerraron. Esto nos preocupa, y mucho, porque es una empresa que viene funcionando hace mucho tiempo en la ciudad; tiene stock de mercadería y ha obtenido sus dividendos favorables en los últimos años, por lo que nos preocupa ahora que corran riesgo más de 120 familias de nuestra ciudad" introdujo el intendente en lo que refiere específicamente a la ceramista.Pero la mirada de alerta es mucho más abarcativa en función de las políticas nacionales, o la falta de ellas para la región: "primero fue Guilford, ahora San Lorenzo. Mucho hablamos de producción o motivación para que se radiquen empresas y nos cuesta mantener lo que tenemos. Este tipo de políticas que terminan beneficiando a otros sectores del país y no a la Patagonia nos preocupan, y mucho" dijo, para advertir que "el día de mañana pueden correr riesgo otros sectores porque la quita de los reembolsos por puertos patagónicos a aquellas empresas que son exportadoras como pórfido, el aluminio y la pesca, la ponen en una situación muy compleja"."Si no hay políticas del gobierno nacional que motiven a que distintas empresas se instalen en el interior o la Patagonia en nuestro caso, las herramientas que nosotros podamos tener como motivadoras para que vengan a desarrollarse e instalarse en la región difícilmente alcancen" dijo.Además, Sastre agregó que los índices de desempleo en su ciudad aún son significativos y consideró que difícilmente se revierta hasta tanto no haya reactivación de la obra pública, algo que echó en falta durante los últimos 12 meses."Aquí, sacando lo que se pueda hacer por administración municipal o las devenidas de los fondos del bono que Das Neves nos cedió a los municipios, no han llegado grandes obras, y menos del contexto nacional. Eso nos ha generado una gran incertidumbre y una gran desocupación en los sectores de la construcción" planteó, subrayando que la ciudad aguarda con ansias el inicio de la doble trocha Trelew-Madryn, y los puertos Almirante Storni y Piedrabuena, aunque sostuvo que "han pasado 12 largos meses sin respuesta. Hasta la semana pasada la doble trocha ni siquiera estaba adjudicada. Me reuní con los empresarios que ganaron la licitación y tampoco pueden dar inicio" planteó."EL GRAN ELECTOR"A nadie escapa la incidencia que este contexto pueda tener en Chubut, en el marco de las legislativas nacionales que distan a ahora escasos 8 meses y donde casualmente las dos bancas que se renuevan son las que había obtenido Mario Das Neves en 2013 encabezando entonces la boleta del PACh.Mientras con partido provincial propio en este turno, y formando una alianza electoral, Ricardo Sastre consideró que Mario Das Neves y Chubut Somos Todos serán "el gran elector de estas legislativas".En tal sentido, dijo que "veo la fortaleza indiscutible del partido y el liderazgo indiscutible de Mario en la clase política y dirigencial".Así como aventuró un triunfo para este turno, prefirió no hacer vaticinios para 2019 donde en el plano provincial es el señalado como sucesor. Sastre dijo que esas serán discusiones puertas adentro del partido, aunque no negó la aspiración."Es una mentira decir que no tenemos ambiciones o pretendemos ir por más, pero soy un agradecido de estos 8 años frente a mi ciudad, y si me tocara volver a la actividad privada también lo celebraría" dijo.En cuanto a la representación de su espacio en Comodoro, Sastre resaltó la figura del vicegobernador Mariano Arcioni. "Está creciendo mucho políticamente; es una figura que va a cumplir un rol importante en Comodoro. Me parece que tiene un perfil bárbaro para crecer como el dirigente referente de la ciudad" sostuvo.