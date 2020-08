30 concejales figuran como solicitantes del IFE

Escándalo político en Salta. Decenas de concejales de distintos partidos políticos salteños, que corresponden a más de la mitad de los municipios provinciales, gestionaron y algunos hasta llegaron cobrar el ingreso familiar de emergencia (IFE).

A través de FM Noticias se dio a conocer la información, tras el cruce de datos entre los números de documentos de los beneficiarios y el registro de Anses.

De acuerdo con esos datos, algunos trámites fueron rechazados, pero en otros casos el sistema señala que el pago del segundo IFE "está listo para hacerse efectivo al beneficiario".

No es el primer escándalo similar con cobros irregulares de la asignación para personas necesitadas en el marco de la pandemia, luego de conocerse que el concejal Héctor Sebastián Cari -de Guachipas- quien cobró los 10 mil pesos a la vista de los vecinos.

Ahora las sospechas recaen sobre 52 ediles de 32 municipios, según El Tribuno, entre ellos varios concejales del departamento San Martín que llegaron a hacerlo efectivo: Juan Carlos Dávila y Raquel Egüez, del oficialismo en la localidad de Embarcación. También el edil de General Ballivián Raúl Correa, del Partido de la Victoria.

Con el trámite iniciado pero rechazado figuran los concejales de Salvador Mazza Claudia Subelza (comerciante de frontera), María Valdiviezo (planta permanente) y el docente de educación física de la bancada opositora Raúl Arroyo.

El edil de El Carril Luis Carlos Coronel también está en la nómina de beneficiarios, y el concejal Walter Alberto Raposo, de Chicoana, que aparentemente realizó los trámites, pero fue rechazado.

Para Coronel, que no se sabe si cobró el primer IFE, figura en la pantalla de la Anses que "el dinero fue depositado en la CBU que indicaste al momento de elegir el medio de cobro. Podrás retirarlo en cajeros automáticos según las condiciones de tu banco".

Descargos

Consultado por El Tribuno, Mauricio Makar, presidente del Concejo de Embarcación, explicó: "Apenas tomé conocimiento del tema, los llamé a ambos y me dijeron que van a demostrar que no se inscribieron y que tampoco cobraron el IFE".

En Chicoana, Raposo deslindÓ responsabilidades negando haber intentado realizar el trámite para obtener este beneficio. En la pagina de Anses sale que "la solicitud fue rechazada".

En tanto Marcos Leonardo Rosas, concejal de La Cámpora, de Rosario de Lerma, figura con trámite rechazado.

En tanto, dos concejales de la Agrupación Democrática Comunal (Adeco) de Aguaray admitieron ante el presidente de ese partido comunal haberse inscripto para cobrar el IFE.

Uno de ellos es Guillermo Aleman, presidente del cuerpo, y la otra edil es Antonieta Ordóñez.

Juan Carlos Alcoba exintendente y presidente del partido comunal tildó el hecho como "vergonzante y sin ningún justificativo".

"Apenas tomamos conocimiento que había dos concejales de nuestro partido que se los mencionaba como que habían cobrado esa ayuda social nos comunicamos con ellos", afirmó.

Alcoba añadió: "Efectivamente el presidente del cuerpo aceptó haberse inscripto, aunque el beneficio no le salió porque el sistema lo rechazó y por tanto no pudo cobrarlo. La explicación fue que él quería probar cómo funcionaba el sistema porque mucha gente le había pedido que le realice la inscripción. Según Aleman si le salía el beneficio lo iba a devolver, algo que a mí como presidente del partido no me resulta para nada creíble".

El dirigente también precisó: "En el caso de la concejal Ordóñez se justificó diciendo que ella se anotó porque una amiga de escasos recursos estaba cansada de inscribirse y siempre era rechazada. Que como ella tuvo mejor suerte que Aleman, una vez que le salió el beneficio fue al banco con la amiga, lo cobró y se lo entregó. Pero la explicación de ninguna manera resulta convincente".

"Es una gran desilusión para nosotros como agrupación política, porque no hay forma de justificar estas acciones, más allá que es increíble que una concejal que cobra su dieta, salga beneficiada, lo que habla a las claras que hay fallas en el sistema. Hasta el momento no hemos determinado qué decisión vamos a tomar con estos dos concejales, pero seguramente correspondería exigirles que renuncien al cargo de presidente o que al menos no formen más parte de las filas de Adeco", finalizó Alcoba. visiblemente molesto.ECari sigue

Tras difundirse Algunos admitieron la gestión de la ayuda, otros dijeron que gestionaron para un tercero, en algunos casos desconocieron la gestión y anticiparon acciones penales y hasta hubo quienes aseguraron que lo hicieron “para probar el sistema”.

El volumen de estas irregularidades podría decantar en una sospecha generalizada y en un verdadero escándalo nacional.