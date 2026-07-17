Con un acto central en la ciudad de Buenos Aires, la comunidad judía y autoridades nacionales recuerdan este viernes a las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), al cumplirse 32 años del ataque terrorista que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

A 32 años del atentado a la AMIA, Argentina homenajea a las 85 víctimas

La ceremonia se desarrolla frente a la sede de la AMIA, ubicada en Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, donde el 18 de julio de 1994 explotó un coche bomba que destruyó el edificio y conmocionó al país.

El homenaje cuenta con la presencia del presidente Javier Milei, además de funcionarios, dirigentes de la comunidad judía, familiares de las víctimas y sobrevivientes del atentado.

Cada año, el acto renueva el reclamo de memoria, verdad y justicia por uno de los ataques terroristas más graves de la historia argentina, cuya investigación judicial lo calificó como un delito de lesa humanidad e imprescriptible.

La ceremonia incluye el tradicional sonido de la sirena a la hora exacta de la explosión, un minuto de silencio y distintos mensajes en homenaje a las víctimas.