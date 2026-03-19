La banda tocará este sábado en la Fiesta del Pescador antes de viajar a grabar a Romaphonic. Organiza una rifa y consolida su salida desde un escenario masivo en la ciudad.

Ábrego se prepara para Romaphonic, lanza una rifa y se presenta en la Fiesta del Pescador

Ábrego transita días de definiciones en la previa de uno de los movimientos más importantes de su recorrido: el viaje a Buenos Aires para grabar en Romaphonic. Para ello, el grupo puso en marcha una rifa solidaria abierta a la comunidad. El bono tiene un valor de 10 mil pesos, con un premio único de 100 mil, y se sorteará una vez completada la totalidad de los números. La recaudación será para cubrir gastos del proyecto de grabación.

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En paralelo, la agenda artística suma una fecha clave: este sábado 21 a las 19, Ábrego se presentará en el escenario principal de la Fiesta del Pescador, en Caleta Córdova. Desde allí, la banda proyecta el paso inmediato hacia Buenos Aires, con un repertorio que ya anticipa parte del material que buscará registrar en estudio.

La formación está integrada por Marcelo Chacoma en voz y guitarra, Hugo Agüero en guitarra, Hugo Ruiz en bajo, Pablo Carrillo en batería, Natalia Cano en saxo y Lucas Peralta en percusión y coros. Con este ensamble, Ábrego construye un sonido que cruza la energía del rock con matices de folclore, tango y otras influencias, sostenido por letras que abordan historias cotidianas y buscan generar identificación directa.

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El paso por Romaphonic no se limitará a la grabación. La banda prevé aprovechar la estadía para producir material audiovisual y establecer vínculos con músicos y productores de la escena porteña, en una estrategia que apunta a ampliar su alcance sin desprenderse de su identidad local.

En ese camino, Ábrego también destacó el acompañamiento recibido en esta etapa y agradeció especialmente a Fabián Jiménez, cuyo apoyo consideran clave para encarar este tramo previo al viaje.

Con la presentación en Caleta Córdova como punto de partida inmediato y la grabación en Buenos Aires en el horizonte cercano, la banda atraviesa un momento bisagra: una salida que se construye desde lo local hacia una instancia de mayor proyección, sostenida por gestión propia y el respaldo de su entorno.