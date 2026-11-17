Este miércoles, en el Club Huergo, comenzará la primera etapa de pre inscripción para ser parte del curso de formación de guardavidas.

Abren las inscripciones para el curso de guardavidas

Este miércoles, en el horario de 9:00 a 18:00, se abrirá la primera etapa para anotarse en el curso de formación de guardavidas. El periodo de inscripción se extenderá hasta el martes 22 de diciembre.

Las personas interesadas tienen que ser mayores de 18 años y contar con el título secundario completo o en trámite. Deberán acudir a las oficinas del subsuelo del Club Ingeniero Huergo (Avenida Libertador Nº 450 de Km. 3) y presentarse solamente con el DNI.

Luego, en febrero del próximo año, se realizará la inscripción definitiva con la documentación adicional.

El curso dura tres (3) cuatrimestres y otorga título oficial con validez nacional. Las clases empezarán en marzo del 2027 y el horario de cursado será a partir de las 18, de lunes a sábado.

Cabe aclarar que, no enseña a nadar, por lo tanto los inscriptos deben dominar las habilidades acuáticas básicas como el estilo crol y pecho.

En otro orden, el segundo periodo de inscripción se abrirá en febrero del próximo año.