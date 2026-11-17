Los jugadores de Gimnasia de Comodoro fueron convocados por Pablo Prigioni para que se sumen de cara a la 5ª Ventana de Clasificatorios FIBA. Es para los partidos con Bahamas y Canadá.

De cara a la Quinta Ventana de Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo Qatar 2027, la Selección Argentina de básquetbol tiene definida la lista de 24 jugadores elegidos por el entrenador Pablo Prigioni, entre ellos dos jugadores del plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Uno de ellos es el alero Martiniano Dato, mientras que el otro es el pívot Carlos Rivero. Para el entrerriano Dato será su primera experiencia en un proceso de preselección mayor, mientras que para el salteño Rivero, representará la segunda vez que forme parte de una preparación de la “Albiceleste”.

Además de ambos jugadores, también estará, pero formando parte del cuerpo técnico el DT del “Mens Sana”, el rosarino Pablo Favarel, quien es uno de los asistentes, lo mismo que el comodorense Nicolás Casalánguida, actual DT de Boca Juniors.

Cabe destacar que estos 24 jugadores son los potencialmente convocables para la ventana, y de esta lista surgirá la nómina final de aquellos que comenzarán con los entrenamientos en Zárate la próxima semana.

El primer encuentro se disputará el jueves 26 de noviembre a las 21:40 en el Espacio DAM de Zárate ante Bahamas. En tanto, el domingo 29 se cerrará la ventana ante Canadá desde las 18:10hs. Ambos partidos podrán verse en vivo por TyC Sports y DSports en Argentina y en CourtSide1891/DAZN en todo el mundo.

Los 24 jugadores preseleccionados:

Franco Baralle - Flamengo (Brasil)

Agustín Barreiro - Boca Juniors (Argentina)

Juan Bocca - Racing de Chivilcoy (Argentina)

Leandro Bolmaro - Pallacanestro Olimpia Milano (Italia)

Gonzalo Bressan - Atenas (Argentina)

Nicolás Brussino - Casademont Zaragoza (España)

Agustín Caffaro - Independiente de Oliva (Argentina)

Francisco Caffaro - Boca Juniors (Argentina)

Facundo Campazzo - Real Madrid (España)

Gonzalo Corbalán - Valencia Basket (España)

Martiniano Dato - Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (Argentina)

Juan Fernández - University of South Carolina (Estados Unidos)

Tayavek Gallizzi - Quimsa (Argentina)

Lucas Giovannetti - Movistar Estudiantes (España)

Nicolás Laprovittola - Joventut Badalona (España)

Leonardo Lema - Boca Juniors (Argentina)

Juan Ignacio Marcos - UCAM Murcia (España)

Tomás Monacchi - Boca Juniors (Argentina)

Alex Negrete - Flamengo (Brasil)

Carlos Rivero - Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (Argentina)

Juan Pablo Vaulet - Movistar Estudiantes (España)

José Vildoza - Boca Juniors (Argentina)

Luca Vildoza - KK Partizan (Serbia)

Federico Zezular - Ferro Carril Oeste (Argentina)

Las Eliminatorias se cerrarán en 2027, con dos partidos en condición de visitante: 26 de febrero vs Puerto Rico y 1º de marzo ante Bahamas.

ENTRADAS A LA VENTA

Los tickets para la Quinta Ventana están a la venta https://www.basquet.id. Aún quedan entradas a la venta para el partido ante Bahamas. El partido ante Canadá tiene entradas agotadas.