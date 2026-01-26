Abren las inscripciones para postulantes a la Fuerza Aérea

La IX Brigada Aérea informó que se abrirán las inscripciones para postularse a soldados voluntarios de esa fuerza.

La Fuerza Aérea Argentina, a través de la unidad con asiento en Comodoro Rivadavia, puso en marcha un nuevo proceso de incorporación de soldados voluntarios destinado a cubrir distintas áreas estratégicas de la institución.

La convocatoria está orientada a jóvenes que cuenten con formación técnica, oficios logísticos o interés en desempeñarse en tareas de seguridad y defensa terrestre, además de integrar la banda militar. En este marco, se buscan perfiles como técnicos aeronáuticos, electromagnéticos, electrónicos, electricistas, mecánicos, programadores, informáticos, especialistas en automotores y maestros mayores de obras. También se incluyen oficios como carpintería, albañilería, pintura, jardinería y plomería.

En el área de seguridad y defensa terrestre, las funciones estarán vinculadas a la custodia de instalaciones y aeronaves de la Fuerza Aérea, así como a la protección del personal que cumple funciones dentro de bases y jurisdicciones militares. En tanto, para la banda militar se requiere conocimiento previo en la ejecución de instrumentos de viento y/o percusión.

La recepción de la documentación completa se realizará los días 19 y 20 de febrero y 12 y 13 de marzo, en el horario de 9 a 13. Entre los requisitos generales se encuentran: ser soltero o soltera, tener entre 18 y 24 años al momento del ingreso, contar con ciudadanía argentina —nativa, por opción o naturalizada—, presentar certificados de antecedentes penales provinciales y nacionales, y aprobar el examen de aptitud psicofísica. Para los postulantes a cargos técnicos, además, se exige secundario completo con título técnico.

Quienes deseen iniciar el trámite de inscripción deberán solicitar la documentación correspondiente al correo electrónico [email protected]. Para mayor información, también se encuentra disponible el teléfono 297-4548086, internos 29172 y 29166.