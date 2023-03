Abuso infantil en la televisión: "él es el 1% de todos los que vienen detrás"

Muchas fueron las opiniones que las celebridades argentinas y los distintos periodistas fueron aportando al respecto, y Virginia Gallardo no fue la excepción. La panelista de Socios del Espectáculo, el ciclo que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares conducen por El Trece, se quebró al aire y dio su contundente opinión: "Hoy a la mañana me levanté viendo la historia de vida de él (por Lucas Benvenuto)", comenzó. "A mí me conmueve porque habla acerca de cómo naturaliza tantos hechos en cuanto a la falta de familia, de amor y educación", agregó.

"Todo el mundo dice: ‘¿Por qué ahora?, ¿por qué pasado tanto tiempo?’. Porque hoy puede hacerlo, porque se siente fuerte, luego de dos intentos de suicidio", sostuvo con la angustia a flor de piel, en relación al cuestionamiento de muchas personas por el tiempo trascendido desde lo ocurrido hasta hoy.

Además, en una postura profundamente reflexiva, la ex de Ricardo Fort señaló: "Él es el 1% de todos los que vienen detrás. Él es un caso testigo de cuantos otros que existen. Él dice: ‘Yo naturalizaba; para mí estar con un adulto, que me toqueteen, era algo normal, era lo que yo viví, lo que aprendí', y creo que ese es el punto, ¡qué enfermos estamos!", soltó conmovida por el testimonio de Lucas.

Finalmente, y en relación a los tristes episodios de abuso sexual que abundan, la modelo recalcó el rol de los adultos en la familia: "Realmente creo que, como adultos, por los niños, tendríamos que poner el foco en no quitarles lo que merecen, que es una niñez feliz. Creo que eso es lo más importante, más que Jey y todos estos nombres que aparezcan de acá en más. Realmente me parece que tenemos que analizar otras cosas".