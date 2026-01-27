Activan equipo de pulling de Clear en Los Perales

El Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), acompañó la activación del equipo de Pulling CP-207 de la empresa Clear en el yacimiento Los Perales cercano a Las Heras.

La puesta en marcha de este equipo se concretó el lunes y marca un paso relevante para recuperar actividad, sostener el ritmo de trabajo y fortalecer la operación en la Cuenca.

Durante la jornada estuvieron presentes dos integrantes de comisión directiva. Fernando Aramendi y Leonel García, junto al delegado Franco Teseyra y el colaborador Yair Pacili, reafirmando el acompañamiento permanente del sindicato en cada instancia clave, con especial atención en la seguridad, las condiciones laborales y la continuidad de los puestos de trabajo.

En este marco, es importante remarcar que la reactivación del CP-207 no solo representa una mejora operativa, sino que también habilita el regreso de trabajadores que se encontraban en stand by, reforzando el objetivo central de sostener la actividad y cuidar el empleo en la provincia.

En un contexto de transición y reordenamiento del mapa operativo en Santa Cruz, SIPGER viene sosteniendo una agenda de trabajo con las nuevas operadoras para que el arranque sea ordenado y previsible, priorizando la estabilidad laboral y el cumplimiento de los estándares de seguridad.

Fuente: Prensa SIPGER