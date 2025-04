Acusan al cantante de La Mancha de Rolando de atropellar a un motociclista y escapar

Un incidente de tránsito ocurrido en las últimas horas, ha captado la atención del público y los medios, no sólo por sus circunstancias, sino por la popularidad de uno de los involucrados.

Manuel Quieto, el conocido vocalista de la banda de rock La Mancha de Rolando, se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado por un hecho vial con un motociclista en la Autopista Riccheri; de agresión injustificada y daño a la propiedad privada.

El desafortunado evento tuvo lugar en un peaje bastante concurrido, situado cerca de Villa Celina, mientras el sinfín de vehículos se dirigía hacia la Capital Federal. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el colapso comenzó con una disputa que se desató entre Quieto y un joven motociclista identificado como Enrique Alejandro Fabián, de tan solo 21 años.

Lo que podría haber sido sólo un intercambio verbal habitual en el tráfico, degeneró en una situación mucho más grave.

Según la declaración del joven motociclista, el incidente fue provocado por una maniobra de alto riesgo realizada por el cantante, que casi desencadenó un accidente. En un intento por alertar al conductor de la camioneta Amarok, Fabián tocó la bocina. Este simple gesto desencadenó la furia del músico, quien supuestamente reaccionó chocando la motocicleta y arrastrándola por varios metros. La escena fue capturada en video y no tardó en hacerse viral a través de diversas plataformas de redes sociales.

Fabián comparte que la respuesta del cantante no se limitó a expeler insultos en su contra; según su testimonio, Quieto no sólo fue verbalmente agresivo, sino que llegó al extremo de ejercer violencia física. "No me dio oportunidad de explicar lo sucedido; simplemente explotó de ira", relató Fabián, ampliando que él intentó apaciguar la situación.

Para Fabián, el daño es también material. Su motocicleta, adquirida hace poco menos de dos meses, sufrió severos destrozos a causa del incidente. "Es mi principal medio de transporte para llegar al trabajo, y ahora mi vida diaria se ha complicado significativamente", expresó con resignación, reclamando justicia y reparación por parte de Quieto, quien hasta el momento no se ha hecho responsable de lo acontecido. Ante estas razones, el joven ha decidido presentar una denuncia penal acusando al cantante de agresión injustificada y de destrucción de propiedad privada.