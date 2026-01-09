"Adolescentes en redes" disfrutaron de la playa

Los integrantes del programa municipal en el que participan adolescentes de 13 a 17 años y jóvenes de 18 a 25, visitaron la costanera para realizar diversas actividades. La propuesta se extenderá hasta el viernes 6 de febrero.

El municipio comodorense, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y la Dirección de Programas, en articulación con el Ente Autárquico Comodoro Deportes, puso en marcha este viernes, dicha actividad para el programa Adolescentes en Redes.

En ese contexto, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, acompañó a los jóvenes, donde resaltó: “estas propuestas de verano son una oportunidad para seguir acompañando a las y los adolescentes desde una mirada integral, generando espacios de encuentro, cuidado y participación”.

“No se trata solo de actividades recreativas y deportivas, sino también de promover derechos, escuchar sus voces y fortalecer redes comunitarias en los barrios, garantizando la presencia del Estado y el acompañamiento sostenido durante todo el año”, agregó.

El profesor de educación física, Luis Gamarra, encargado de la actividad, detalló: “se convocó para esta jornada, un total de 37 chicos y chicas en nuestra costanera, donde realizamos juegos de relevos. También se hicieron juegos de “Buscaminas” y en ronda, donde jugaron a los “pistoleros”, con juguetes con agua. Ellos integran las actividades que se llevan adelante los lunes, miércoles y viernes en el Gimnasio Gatti, y pertenecen a distintos barrios de la ciudad”.

“La idea de la visita es evidenciar lo que se vive en la playa, ya que algunos no tenían la posibilidad de conocerla, y pasar una linda tarde viviendo nuevas experiencias durante estas actividades de verano”, concluyó.