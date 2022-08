Afirman que Chacras del Faro afecta derechos ciudadanos

El tema de la urbanización en Chacras del Faro generó polémica desde su anuncio, cuando se pusieron en venta los lotes y –entre sus beneficios- se ofrecía la posibilidad de contar con una pista de aterrizaje para avionetas, tal cual lo recordó este jueves el concejal Omar Lattanzio.

El inicio del emprendimiento se produjo hace casi una década y desde entonces se avanzó, más allá de la polémica sobre la legalidad de la mencionada pista, ya que está próxima a un aeropuerto y en su génesis las autoridades en el tema afirmaron que ello estaba prohibido.

Todo esto volvió a la agenda en la sesión del Concejo Deliberante realizada este jueves. Allí, el concejal Marcos Panquilto sostuvo que “falta responsabilidad social” de parte de los promotores del emprendimiento urbano.

“Hay leyes provinciales y nosotros modificamos en abril la ordenanza de uso de suelo”, indicó, acotando: “es claro que deben dejar 60 metros de costa. Una vez hechas las mensuras se hará el deslinde para hacer una calle para que la gente pueda entrar. Falta criterio de empresariado; juntarse con la gente de Planeamiento Urbano y cumplir las leyes. La gente va a pulpear, a marisquear; está enojada y con razón”, resaltó Panquilto.

Por su parte Omar Lattanzio mencionó la ordenanza que regula el retiro que debe haber sobre la línea de máxima marea registrada. “Están cercadas todas las playas y eso no corresponde. Un informe de Planeamiento Urbano determina la no autorización a cercar el área. Esta gente debe tener mucha guita. Hay un informe del Ministerio de Defensa donde, hablando de la zona del faro, dice que no resulta viable la existencia de construcciones o forestación que supere la altura del faro, además de evitar fuentes de luz que interfieran o enmascaren la señal del faro”.

Agregó el legislador: “si van al faro hoy, frente al mar, pusieron luces iluminando una calle; eso interfiere. No están cumpliendo con ninguna reglamentación y nadie dice ni hace nada. Tienen una pista de aviación y no sé quién va a controlar lo que pueda traer una aeronave a ese lugar. Son dueños de la tierra, también de Comodoro. ¿Y sus leyes?”.

LOS DERECHOS OLVIDADOS

Otra concejala, Natalia Guerreiro, afirmó que con las urbanizaciones en la línea de costa “no solo se avasalla el derecho de los habitantes, sino el trabajo de muchos pescadores que viven de la pesca artesanal. Se trabaja por una ciudad de cara al mar, y pregunto dónde van a meter a todos los prestadores turísticos que están fomentando si los estamos dejando sin playas. Hay que aprender de lo que se hizo mal en otras urbanizaciones y no repetirlo”.

En el debate que se produjo en la Hora de Preferencias intervino también Ariel Montenegro para afirmar que el tema de Chacras del Faro “es una provocación a los vecinos. Invito a todos el sábado a las 14.30 al abrazo simbólico. Que no nos caguen la playa nuevamente”.

Finalmente, Daniel Vleminchx resaltó: “no se puede acceder al farallón. La idea turística era recorrer nuestras costas. A mí se me ocurrió hacer un observatorio ahí sobre pueblos originarios y me mandaron a hablar con Hidrografía Naval porque es el dueño de toda esa zona. No pueden hacer una pista aérea ahí, ni poner todas las luces que están poniendo. No tengo ninguna prueba, pero Lattanzio sugiere que habría potentados económicos detrás de eso. La verdad es que no sé quiénes son los dueños del lugar ni si es cierto lo que dijo el concejal. Pero ese no es el único lugar en observación; también recibimos acá lo de la Bajada de los Palitos y la Playa del 99 donde arranca el camino costero”.