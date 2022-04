Afirman que Simeone es cultor del "fútbol parásito"

Uno de los duelos más esperados en los cuartos de final de la Champions League era el que pone cara a cara en un verdadero choque de estilos al Manchester City de Pep Guardiola y al Atlético Madrid de Diego Simeone.

La ida, disputada en el Etihad Stadium, finalizó 1 a 0 para los Ciudadanos gracias a un tanto de Kevin De Bruyne. Sin embargo, las estadísticas reflejan una diferencia más abultada, ya que los Colchoneros no lograron patear al arco durante los 90 minutos y solamente llegó a tener el 21 por ciento de la posesión de la pelota.

Ante este escenario, Dean Saunders, ex futbolista galés del Liverpool, Aston Villa, Galatasaray y Benfica, realizó un lapidario análisis en Daily Mail sobre el accionar del conjunto español en territorio inglés. Si quieres estropear un partido de fútbol, juega como el Atlético de Madrid. En realidad, intentan estropear el partido. Se sientan y esperan. Se llama fútbol parásito: viven de tus errores”, comenzó su duro comentario.

“Cierran las puertas por todo el campo y sólo intentan interceptar un pase. Si te sientas atrás contra el Manchester City y les invitas a que te rodeen, al final te marcarán un gol”, continuó. Y luego, añadió: “Es terrible de ver, terrible de jugar, nadie va a disfrutar. Si ves el Manchester City contra el Liverpool, va a ser entretenido”.

El Colchonero, que nunca pudo ganar esta competencia, actualmente posee 57 unidades y es uno de los escoltas junto a Barcelona y Sevilla del Real Madrid, que mira a todos desde arriba con 69 puntos. Los Ciudadanos, por su parte, comandan la Premier League con 73 unidades, una más que el Liverpool, su más inmediato perseguidor.

“Yo mismo he jugado así, siempre y cuando consigas un resultado; no me estoy burlando de Simeone”, aclaró. No obstante, luego añadió: “Pero la forma en que se está organizando está estropeando el partido para verlo, estropeándolo para jugar, condensando el espacio, sin mostrar ninguna ambición para marcar. Cuando estás viendo el partido, te quedas dormido”.