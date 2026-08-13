Agosto trae un solo fin de semana largo: cuánto va a durar

El próximo descanso llegará antes de lo esperado y tendrá una extensión de tres días.

El próximo fin de semana largo está a la vuelta de la esquina y será de tres días: comenzará el sábado 15, continuará el domingo 16 (Día del Niño) y finalizará el lunes 17 de agosto, que será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La fecha forma parte del calendario oficial de feriados de la Argentina y corresponde a un feriado trasladable. Como este año el 17 de agosto cae lunes, el descanso se extiende de manera natural durante todo el fin de semana.

Cuándo es el fin de semana largo de agosto

El próximo fin de semana largo de agosto será entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto. El lunes será feriado nacional y permitirá contar con tres días consecutivos de descanso.

La fecha conmemora el fallecimiento de José de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850. El general fue una figura central de los procesos de independencia de Argentina, Chile y Perú.

El feriado de agosto aparece en el calendario nacional como Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Por qué es feriado el 17 de agosto

José de San Martín murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Su trayectoria militar estuvo vinculada con la emancipación de América del Sur y con la organización del Ejército de los Andes.

Entre sus principales hitos se encuentran la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, el triunfo en la batalla de San Lorenzo y la organización del Ejército de los Andes desde Cuyo.

En 1817, San Martín encabezó el cruce de la Cordillera de los Andes hacia Chile. La campaña continuó con la victoria en Chacabuco y luego con las acciones militares que contribuyeron a consolidar la independencia de Chile y Perú.

Qué feriados quedan en 2026

Después del fin de semana largo de agosto, el calendario oficial todavía contempla varios feriados y días no laborables durante el resto de 2026.

El próximo feriado será el lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En noviembre, el lunes 23 será feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20.

En diciembre habrá dos fechas consecutivas de descanso: el lunes 7 de diciembre, establecido como día no laborable con fines turísticos, y el martes 8, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María. El calendario se completará con el viernes 25 de diciembre, feriado por Navidad.