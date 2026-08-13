Diputados de Neuquén deberán someterse a narcotests sorpresivos

La Legislatura aprobó el protocolo que establece controles toxicológicos obligatorios, aleatorios y periódicos para sus 35 integrantes. También habrá consecuencias para quienes se nieguen a realizarse las pruebas.

La Legislatura de Neuquén puso en marcha un sistema de narcotests obligatorios para la totalidad de los diputados provinciales, que podrán ser realizados de manera sorpresiva durante distintas actividades parlamentarias.

La resolución fue aprobada por amplia mayoría, con 30 votos a favor y dos en contra, y establece el procedimiento para implementar los controles previstos en la legislación provincial impulsada por el gobernador Rolando Figueroa.

Los testeos serán obligatorios, imprevistos y periódicos y estarán coordinados por el área de Medicina Laboral de la Legislatura, que tendrá a su cargo la toma de muestras, la confidencialidad del procedimiento y la cadena de custodia.

Qué sustancias buscarán detectar

Las pruebas rápidas estarán destinadas a detectar el eventual consumo de cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas, barbitúricos y benzodiacepinas.

Los controles podrán efectuarse con una frecuencia bimestral y realizarse durante reuniones de comisión, sesiones ordinarias o encuentros preparatorios.

En caso de obtenerse un primer resultado positivo, deberá realizarse una contraprueba en un laboratorio perteneciente a la red sanitaria oficial, antes de establecerse el resultado definitivo.

Negarse también tendrá consecuencias

Uno de los puntos más estrictos del sistema establece que la negativa injustificada de un funcionario a realizarse el narcotest será considerada equivalente a un resultado positivo y podrá derivar en su destitución.

La normativa no se limita a los legisladores. Forma parte de un régimen provincial que alcanza a autoridades de los tres poderes del Estado, entre ellas jueces, ministros, intendentes y responsables de empresas públicas.

Con la aprobación del protocolo, Neuquén avanza ahora en la aplicación efectiva de los controles dentro de su Poder Legislativo.