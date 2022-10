Ahora Longobardi denuncia a Mirtha Legrand y El Trece

Marcelo Longobardi protagonizó un comentario que generó muchísimo revuelo en el periodismo. El conductor se refirió a la visita de Elisa Carrió y Hugo Alconada Mon al programa de Mirtha Legrand, donde comentaron que fueron espiados por el Gobierno de Mauricio Macri, y lanzó un fuerte dardo contra "La Chiqui" y la producción del programa emitido por El Trece.

A través del programa matutino que conduce por CNN Radio, Longobardi habló este lunes y disparó una fuerte denuncia contra Mirtha Legrand y la producción de su programa. "Yo voy a decir algo, obviamente, políticamente incorrecto. Lo debo decir porque firmemente no voy a ocultar mi pensamiento. Tanto Carrió como Hugo Alconada Mon han dicho esto que es muy grave en un programa de televisión que usó el espionaje para perseguir periodistas y esto debe ser recordado". Y agregó: "En ese programa, apareció Jaitt rodeada de gente de los servicios de inteligencia para denunciar a periodistas por pedofilia".

Con referencia al programa que fue emitido el 31 de marzo de 2018 en La Noche de Mirtha, el presentador expresó: "En el caso del programa de la señora Legrand, hubo un famoso episodio hace unos años en el que aparece la señora Natacha Jaitt denunciando a periodistas por pedofilia, que es una cosa muy jodida". Y lanzó: "Eso no se hace. A mí me llama la atención que tanto Carrió como Alconada Mon hayan tenido un problema amnésico. Se estaban dirigiendo a la persona que había utilizado estos oscuros mecanismos para denunciar a periodistas de máximo nivel hace un par de años atrás. Me parece un comentario justo".