Alejandro Awada contó que hace diez meses no tiene trabajo

El actor Alejandro Awada –cuñado de Mauricio Macri- contó la difícil situación personal que está sufriendo durante todo este 2024 por la falta de empleo. En una entrevista con TN Show, aseguró que hace diez meses que no tiene trabajo dentro del ámbito de la ficción.

En diálogo con este medio por el estreno del film Transmitzvah en el que participa, Awada se mostró muy preocupado por el futuro de su profesión y afirmó que está sobreviviendo “gracias al teatro”.

“Me cuesta mucho atravesar este momento. Van para diez meses que yo no trabajo. No me pasó nunca en la vida”, lanzó Awada, luego de que TN Show le preguntara sobre cómo veía la situación de los actores en general.

Awada criticó la manera en la que el gobierno acciona a partir de los recortes que está llevando adelante en el INCAA. “Me parece que los argumentos que utilizan no son los adecuados. Del modo en que lo dicen tampoco es adecuado”, comentó.

De la charla, también formó parte Alejandra Flechner, que tuvo un papel en la película de Daniel Burman y opinó sobre lo que está ocurriendo dentro del ámbito cultural. “Queremos producir en este país con políticas públicas que hacen que se pueda producir y que esa producción brille y crezca. Todo eso está siendo atacado y nosotros somos una parte de todo ese ataque”, comentó la actriz.

Flechner también expresó que cree que se está viviendo “un momento dramático”. “Se están estrenando en este momento de octubre un montón de películas argentinas que se hicieron el año pasado. No este año. Cuando llegue el momento del año que viene donde haya que estrenar películas, no sé si va a haber películas argentinas”, explicó.

Luego, Awada, profundizó sobre lo que opinó su compañera. “Ella dijo la palabra grave y el peso que tiene esa palabra, ¿no? Me parece que estamos pasando nuestra comunión, una situación grave”, remarcó.

“¿Tenés pensado si no parece una serie o una película, hacer otro tipo de trabajo?”, preguntó TN Show. “Me salva el teatro y voy a acudir al teatro, gracias a Dios. Pero no espero demasiado desde el punto de vista cinematográfico. La verdad que quisiera que se revise. Que revisen bien lo que están haciendo, al servicio de una comunidad y de miles de familias”, sostuvo el actor.