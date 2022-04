Alertan por el incremento de casos de violencia hacia los animales

Hace unos días se conoció la muerte de cuatro perros en una vivienda de Standart Norte. Según las organizaciones rescatistas, la mujer pedía animales en adopción en los diferentes grupos mascoteros de la ciudad. Los días pasaron y los vecinos se dieron cuenta de que los perros no tomaban ni agua. Los rescatistas se acercaron y denunciaron el abandono. Tres de los perros murieron por desnutrición y el restante pudo ser rescatado, pero falleció a los pocos días.

“Los animales estaban a pura piel y hueso. Ella dice que los envenenaron, pero los animales estaban totalmente desnutridos. Se le veían las costillas. Solo pudimos rescatar a ‘Lulú’, que murió en manos de una compañera. Nos dijeron que el porcentaje de grasa en su cuerpo era muy bajo”, aseguró Adriana Mansilla, una de las rescatistas, a El Patagónico.

Los vecinos realizaron la denuncia y esperan que las autoridades puedan avanzar en la investigación. No es el primer caso que se registra en Comodoro Rivadavia. Según los protectores de animales, la ola de violencia es cada vez más grande en la ciudad y esto genera preocupación.

“Hemos tenido muchos casos en los últimos días. A un perro lo abrieron como un capón; a otro le tiraron aceite hirviendo; y a un perro que tenía una cucha afuera de un negocio le tiraron un ladrillo. Hace cuatro días una chica buscaba a su perro y se lo devolvieron quemado. Tenemos una familia en el Moure, que también está denunciada por maltrato animal, que tiene a los perros atados en un estado pésimo y que obliga a la hembra a tener cachorros cuando él quiere porque no cree en la esterilización canina. Estamos esperando que le retiren los perros”, subrayó Mansilla.

“La violencia hacia los animales está creciendo de una manera alarmante. Una persona que tiene una conciencia para hacerle daño a un animal que no nos sorprenda que mañana se lo haga a una persona”, alertó.

MODIFICAR LA CONSTITUCION

Mansilla explicó que la Constitución Nacional no contempla a los animales como personas. “La Ley 14.346 dice que los animales son cosas que se mueven. Apuntamos a que se cambie ese artículo donde se hace mención de que los animales son seres vivos pero que son cosas, como un mueble. Queremos que los animales sean considerados como personas no humanas; animales de compañía que tengan sus propios derechos y las leyes, que son tan contemplativas, sean más duras”, aseveró.

Para la rescatista, las leyes actuales no funcionan para proteger los derechos de los animales. “Las penas son de 15 días a un año y las multas son una risa porque no son muy altas. En la Ley Sarmiento, se reconoce a los animales como seres sintientes, pero se los sigue considerando como cosas; no buscando el bien de un animal sino de una persona”, destacó.

En este sentido, las distintas organizaciones se encuentran diagramando una marcha para que el proyecto de cambiar la normativa llegue al Congreso Nacional. La idea sería marchar la próxima semana (todavía no se define el día y horario) al Ministerio Público Fiscal para que tome dimensión de lo que está pasando. “Estamos programando algo en el grupo ‘Los animales no son cosas’ y queremos que todos seamos parte de la marcha para que nos puedan escuchar”, afirmó Mansilla.