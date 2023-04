Almirón: "le agradezco a Román por confiar en mí"  

Jorge Almirón fue presentado este lunes como nuevo director técnico de Boca Juniors en conferencia de prensa.

El ex Lanús estuvo acompañado por Mauricio Serna, miembro del Consejo de Fútbol, y Jorge Amor Ameal, presidente de la institución, que abrió la conferencia de prensa agradeciéndoles a los exentrenadores del club Hugo Ibarra y Mariano Herrón y destacando que el Xeneize había ganado seis de los últimos ocho títulos locales.

"Tuve la oportunidad de ver el partido anoche y hoy conocí un poquito a todos. Estoy entusiasmado, porque sé que hay buenos jugadores y al palparlos en el primer entrenamiento veo una gran disposición. Hay buenos jugadores, así que de a poquito vamos a ir abocándonos a hacer un buen equipo. Y no hay mucho tiempo, así que hay que dar vuelta la página, recuperarse de anoche y prepararse para el miércoles, que tenemos un gran partido", sostuvo.

"Las primeras horas en el club las pasé muy contento, estoy agradecido por esta oportunidad, le agradezco a Román, que confió en mí y fue el contacto directo, al presidente, a los muchachos del Consejo, que estuvieron muy cercano desde que llegué, informándome de todo, haciéndome sentir con mucha confianza, así que hoy conocí a los jugadores, ya entré al estadio y había hinchas ahí. Emociona, porque el hincha es incondicional y espera que esto mejore, y nosotros también, de a poco lo vamos a ir haciendo, porque tenemos muy buenos jugadores y el equipo a partir del miércoles tiene que ir mejorando", agregó Almirón.

El DT de 51 años estuvo este domingo en la derrota de Boca como local ante Colón de Santa Fe. Sobre el partido, que empezó con el anfitrión abajo antes del primer minuto y finalizó con un gol agónico del ’Sabalero’, que se llevó un triunfo de la Bombonera por primera vez desde 2005, indicó: "Uno ve varias cosas que después tengo que ir hablando con los jugadores, pero difícil empezar un partido perdiendo, te obliga a jugar de otra manera. Ellos vinieron a hacer su partido, sacaron ventaja y lo aprovecharon, y al final terminás perdiendo y fue una derrota dura para todos, pero los jugadores están recuperándose y con muchas ganas. Hay muchos partidos en poco tiempo, así que todos van a tener que estar preparados para cuando les toque participar. El análisis es muy rápido y ya tenemos que cambiar, porque viene otro rival. Hay cosas que podemos agarrar del partido de anoche para tener en cuenta, pero nosotros entramos con una energía muy buena y se veía un buen semblante en los jugadores, que trabajaron muy bien. Los vi muy bien a todos".

Consultado sobre 'el Boca ideal de Almirón', el entrenador señaló que, en primera instancia, lo importante es el partido de este miércoles, ante San Lorenzo por el torneo de la Liga Profesional: "Lo único que tengo que pensar ahora es en el partido del miércoles. Vamos a enfrentar a un rival que viene muy bien, que está con muchísima confianza, es un clásico. Para nosotros es importante ir a su cancha y ganarlo. Ellos vienen siendo un equipo muy sólido. Y es lo único que tenemos que pensar ahora... después la idea y eso se va a ir desarrollando, pero entendemos que los resultados son los que te dan tranquilidad y confianza y los jugadores, más jugando en este club, necesitan resultados y después ir mejorando con el correr de los entrenamientos y los partidos. Un estado de ánimo óptimo te da mucho margen para mejorar, así que este club y la gente te lo demandan. Y los jugadores saben que están en el equipo más grande del país, así que es importante que todos estén a la altura, y yo también".

"Vienen partidos muy seguidos, pero creo que los jugadores tendrán que acostumbrarse a repetir partidos, más allá de que hay pocos días de recuperación. Los he visto y creo que lo pueden hacer. El jugador de Boca tienen que acostumbrarse a jugar cada partido como una final, porque los rivales lo hacen de esa manera. Me tocó ser rival de Boca y sabemos que esto te viste de otra manera, hacer un buen partido o ganar en esta cancha. Tenemos que estar preparados para eso, son todas finales y lo tenemos que tomar así. Todos los equipos estamos en las mismas condiciones de jugar muchos partidos en poco tiempo, y yo pretendo que el equipo se pueda afianzar y puedan repetir. Ojalá podamos tener a todos, por suerte lo de Fabra no es nada grave, se va a recuperar pronto y lo vamos a tener. Quiero tener a todos bien para que sea un equipo competitivo", sentenció el flamante DT de Boca, club que se encuentra 12º en la tabla a diez puntos del líder River Plate.