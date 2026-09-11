El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Regionales
  2.  |  CLUB DE CINE
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

Almodóvar de los 2000 llega al Club de Cine

El Club de Cine Comodoro proyectará dos películas del director español durante septiembre, con entrada gratuita.

El Especial Pedro Almodóvar del Club de Cine entra en su tercera y última parte con dos películas que marcan el desembarco del cineasta en los años 2000, una etapa atravesada por el deseo, los secretos, el duelo, la ficción y la búsqueda de redención.

La programación comenzará este viernes 11 de septiembre, a las 21, con La mala educación (2004), protagonizada por Gael García Bernal y Fele Martínez. La película combina amor, deseo, secretos e infancia arrebatada en un colegio religioso, dentro de una trama presentada como un rompecabezas noir. Tiene una duración de 105 minutos.

El viernes 25, también a las 21, será el turno de Amarga Navidad, una historia atravesada por el dolor del duelo, la huida a la isla de Lanzarote y los límites entre la vida real y la ficción. Con 111 minutos de duración, es presentada como una de las obras más personales y complejas del director.

Las funciones se realizarán en El Rincón Cultural, ubicado en Antonio Di Benedetto 88, en el Cordón Forestal. La entrada será gratuita y el espacio contará además con pizzas, cervezas y otras propuestas para acompañar las jornadas de cine y debate.

Con estas dos proyecciones, el Club de Cine Comodoro se prepara para despedir el Especial Pedro Almodóvar y completar el recorrido por una de las etapas más intensas de su filmografía.

Fuente:

Notas Relacionadas

Las Más Leídas del Patagónico