Almodóvar de los 2000 llega al Club de Cine

El Especial Pedro Almodóvar del Club de Cine entra en su tercera y última parte con dos películas que marcan el desembarco del cineasta en los años 2000, una etapa atravesada por el deseo, los secretos, el duelo, la ficción y la búsqueda de redención.

La programación comenzará este viernes 11 de septiembre, a las 21, con La mala educación (2004), protagonizada por Gael García Bernal y Fele Martínez. La película combina amor, deseo, secretos e infancia arrebatada en un colegio religioso, dentro de una trama presentada como un rompecabezas noir. Tiene una duración de 105 minutos.

El viernes 25, también a las 21, será el turno de Amarga Navidad, una historia atravesada por el dolor del duelo, la huida a la isla de Lanzarote y los límites entre la vida real y la ficción. Con 111 minutos de duración, es presentada como una de las obras más personales y complejas del director.

Las funciones se realizarán en El Rincón Cultural, ubicado en Antonio Di Benedetto 88, en el Cordón Forestal. La entrada será gratuita y el espacio contará además con pizzas, cervezas y otras propuestas para acompañar las jornadas de cine y debate.

Con estas dos proyecciones, el Club de Cine Comodoro se prepara para despedir el Especial Pedro Almodóvar y completar el recorrido por una de las etapas más intensas de su filmografía.