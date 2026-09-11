Rada Tilly participó del Congreso Federal de Ciudades Inteligentes

El encuentro realizado en Buenos Aires reunió a representantes de más de 300 ciudades de todo el país para debatir sobre innovación, inteligencia artificial y transformación digital aplicadas a la gestión pública y al desarrollo urbano.

El encuentro contó con la participación de más de 50 especialistas y referentes de los sectores público y privado e incluyó conferencias, paneles temáticos, presentación de casos, espacios de networking y talleres técnicos. Durante dos jornadas, representantes de gobiernos locales, empresas, universidades, organismos internacionales y redes de ciudades compartieron experiencias y abordaron los desafíos que plantea la transformación de las ciudades.

Entre los principales temas se trataron la transformación digital y la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública; la movilidad, la infraestructura y la planificación urbana; la sostenibilidad y la eficiencia energética; la ciberseguridad y la protección de datos; la educación, el talento y las nuevas capacidades para los gobiernos locales; y la cooperación interjurisdiccional y la articulación público-privada.

“El perfil federal de Urban Cities nos permitió a los alrededor de 50 intendentes presentes poner en común desafíos y pensar cómo podemos resolver de manera más eficiente las demandas cotidianas de los vecinos”, sostuvo Peralta.

Para Rada Tilly, la participación en el Congreso permitió conocer experiencias, intercambiar herramientas y generar vínculos con otros gobiernos locales, empresas, universidades y organizaciones vinculadas al desarrollo y la innovación urbana.