Alquileres onerosos y evacuados apremiados

El viceintendente de Comodoro Rivadavia, Maximiliano Sampaoli, se refirió a la situación de los vecinos del barrio Km 3 que recibirán un subsidio económico para poder alquilar una vivienda, tras los problemas derivados del movimiento de suelo registrado en la zona.

En ese marco, explicó que desde el lunes los equipos técnicos de Desarrollo Humano comenzaron a contactar a las familias que requieren asistencia económica.

“Se inició el relevamiento con quienes se encuentran evacuados en los centros habilitados y, posteriormente, se avanzará con las familias autoevacuadas”, precisó.

Sampaoli indicó además que muchas familias, por iniciativa propia, ya están buscando alternativas habitacionales. En ese sentido, destacó que la Cámara Inmobiliaria puso a disposición el listado de alquileres disponibles, aunque aclaró que “la oferta es escasa y algunos valores son elevados”.

Asimismo, señaló que los equipos técnicos realizan encuestas sociales para evaluar la situación particular de cada grupo familiar y definir el tipo de ayuda correspondiente. “La Secretaría de Desarrollo Humano, junto con el área de Economía, serán las encargadas de disponer los fondos de las partidas presupuestarias asignadas al fondo de emergencia”, afirmó.

En relación al análisis técnico del terreno, el viceintendente informó que los equipos de geólogos e ingenieros continúan con las perforaciones en la zona de Médanos y que en los próximos días se espera contar con un informe preliminar, mientras que el definitivo estaría disponible hacia el fin de semana.

“Lamentablemente, gran parte del barrio Sismográfica es inhabitable. Estamos trabajando para asistir económicamente a las familias mediante estos subsidios, que entendemos deberán extenderse como mínimo durante un año”, sostuvo, y agregó que muchos vecinos ya son conscientes de que no podrán regresar a sus viviendas.

Por último, Sampaoli remarcó que la presente semana será clave para descomprimir los centros de evacuados. “Tenemos casi 400 familias afectadas de manera directa, un número muy elevado. Los equipos están trabajando con la mayor premura y profesionalismo posible, pero es un momento de mucha angustia e incertidumbre para mucha gente”, concluyó.