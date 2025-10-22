Amigos del joven baleado atacaron dos comisarías y declaró el detenido

Graves incidentes se registraron en la noche del martes cuando más de un centenar de amigos del joven Nahuel Marcial, quien fuera baleado la cabeza, se dirigieron hacia dos comisarías causando destrozos.

En principio, el grupo se había concentrado en el acceso al Hospital Zonal, donde la víctima se permanecía en la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro de muerte cerebral.

Luego se concentraron en la plazoleta del Gorosito para vociferar reclamos de justicia, al tiempo que mostraron pancartas, algunas de las cuales tenían estampada la foto del joven de 18 años baleado y otras la de Tomás Pratt, uno de los dos implicados en la causa judicial que por ahora está caratulada como intento de homicidio con arma de fuego.

Este último, también de 18 años, se había entregado voluntariamente en la jornada del lunes, es decir al día siguiente del violento suceso ocurrido en una calle del barrio 17 de Octubre, en tanto que el restante sospechoso sigue siendo buscado por la policía, trascendiendo que se apellidaría Cofre, apodado “el mendocino” .

Parte de los enardecidos manifestantes, en su mayoría jóvenes, se movilizaban en motos de baja cilindrada y desde el Gorosito se dirigieron inicialmente hasta la Comisaria Primera, ubicada en la zona céntrica, sorprendiendo al personal de guardia.

Astillaron el parabrisas de una camioneta particular que se hallaba estacionada y precintada (por cuestiones judiciales) frente a esa dependencia y también arrojaron algunas piedras contra el edificio, pero con la llegada de refuerzos policiales, se alejaron rápidamente de lugar.

A eso de las 22:40 aparecieron frente a la Comisaría Segunda emplazada en el barrio Unión, a más de veinte cuadras del microcentro, exigiendo la entrega del Pratt, presumiendo que el implicado podría encontrarse en ese lugar.

Además, sustrajeron dos escudos antimotines y un casco de protección policial que se hallaban en la caja de una camioneta –patrullero, al tiempo que arrojaron piedras y rompieron vidrios de la misma dependencia.

Dado ya existía una alerta máxima, al lugar arribaron numerosos refuerzos policiales que dispersaron a los manifestantes utilizando escopetas con munición antitumulto, recuperándose la calma poco antes de la medianoche.

A todo esto vale recordar que los primeros incidentes por el caso de Nahuel Marcial se registraron en la madrugada del martes cuando dos desconocidos, a bordo de una motocicleta balearon la sede del gremio petrolero ubicado en la céntrica esquina de las calles Lavalle y Güemes.

Se contabilizaron 25 impactos de bala de grueso calibre (serian milímetros) accionados por dos armas, de acuerdo a los peritajes raizados por personal de la policía científica.

Se relacionó este atentado con el caso ocurrido el barrio 17 de Octubre ya que el único detenido que se movilizaba en un auto con otro joven (presuntamente Cofré), es hijo de Omar Pratt, un colaborador de la citada entidad sindical.

RECLAMO24

DECLARO PRATT

Este miércoles, Tomas Pratt fue trasladado al edificio de tribunales (en diagonal con la Comisaría Primera) para presentarse ante el juez de instrucción penal de turno, Marcos Pérez Soruco y el fiscal Martin Sedán, siendo asistido por la defensora oficial Ximena Villares.

Su ingreso se produjo a las 09:00 y fue retirado pasadas las 12:30 bajo una fuerte custodia policial que estuvo a cargo de la División Infantería (foto)

Accedió a prestar declaración indagatoria, según lo confirmó el propio magistrado al ser consultado por El Patagónico, pero sin dar a conocer detalles.

Por otra parte llamó poderosamente la atención que los jefes de la

Dirección Regional Zona Norte de la fuerza de seguridad provincial, diseñaran un operativo de distracción para evitar que fotógrafos y camarógrafos de medios periodísticos captaran escenas del momento que Pratt era retirado del edificio de tribunales ya que ellos (los altos oficiales) se incorporaron al cerco de vigilancia armado en el acceso principal con patrulleros alistados, pero el detenido fue retiraron por la parte posterior a bordo de una unidad de la División Infantería .

Además, el martes hicieron deslizar la versión que Pratt se había entregado en San Julián, pero luego se supo que lo había hecho en la Comisaría Segunda de Caleta Olivia, en tanto que hoy manifestaron que por razones de seguridad lo trasladarían a una dependencia de Perito Moreno.