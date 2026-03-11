Andaba en bicicleta y un automovilista la manoseó

La víctima circulaba por una calle del municipio de Morón y el conductor sacó el brazo izquierdo por la ventanilla y le tocó los glúteos.

Por estas horas, la Policía busca a un automovilista que, días atrás, manoseó a una mujer que iba en bicicleta por las calles del municipio bonaerense de Morón. El hombre sacó su mano izquierda por la ventanilla de su vehículo, tocó a la víctima de 31 años y continuó su camino. La joven quedó atónita ante el abuso sexual que acababa de sufrir. “¡Me tocó el culo, el hijo de puta!“, dijo indignada, en diálogo con otra persona luego del episodio.

El hecho tuvo lugar el 5 de marzo, aunque se hizo viral este martes luego de que se difundieran las imágenes tomadas por una cámara de seguridad. Ese día, la víctima, identificada como Y.C., pedaleaba por la calle Saladillo, entre Cucha Cucha y Martín Coronado, luego de dejar a su hija en la escuela, cuando, de la nada, un hombre que iba al frente de un vehículo utilitario Peugeot 2008 negro se le acercó.

Al ponerse a su lado, el conductor, de alrededor de 40 años y cabello negro, sacó el brazo por la ventanilla y le tocó los glúteos antes de continuar su marcha. Sorprendida por la situación, la mujer le gritó “¿Qué hacés, la concha de tu madre?”, pero el sujeto aceleró y huyó del lugar.

“Sentí el calor del auto. Cuando me di vuelta lo miré; el tipo me miró y me tocó. Luego aceleró y se fue. No tenía patente en la parte de atrás”, recordó la víctima en diálogo con TN.

En ese momento, la mujer solo atinó a detener su marcha, sorprendida y enojada por lo que acababa de vivir, pero luego volvió al barrio para preguntarle a los vecinos por las cámaras de seguridad. El registro fílmico permitió identificar la patente del rodado. Con estas pruebas, la mujer realizó la denuncia correspondiente y la causa por abuso sexual simple quedó a cargo de la UFI N°1 de Morón.