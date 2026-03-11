Una influencer denunció por abuso sexual a "Chelo", cantante de cumbia del Grupo Green

Una mujer se presentó ante la policía para denunciar al músico, quien ya estuvo preso tras ser denunciado por abuso de tres menores.

En las últimas horas se conoció la grave denunció que realizó una mujer, quien relató el abuso sexual que sufrió por parte de un popular cantante de cumbia, conocido como "Chelo", del Grupo Green. El músico ya estuvo preso hace unos años por haber violado a tres menores.

La mujer aseguró que Adrián Torres, de 53 años, la atacó en la parte trasera de su camioneta. El músico ya había sido condenado en 2009.

Fuentes policiales revelaron a TN, que según el relato de la mujer, el hecho habría ocurrido durante la madrugada de este martes en la localidad de La Tablada. La denuncia fue realizada por A.E., de 43 años, quien declaró que trabaja realizando transmisiones en vivo con contenido musical.

En la denuncia policial, la influencer contó que el lunes coordinó un encuentro con el artista. Tal como habían pactado, se encontraron, y en ese momento Adrián Torres la invitó a conversar dentro de su camioneta, que estaba estacionada en la intersección de la calles Cuzco y Caaguazú. Una vez en la parte trasera del vehículo, el músico se bajó los pantalones y abusó sexualmente de ella.

Según se conoció, ahora la causa quedó a cargo de la UFI N°21 del Departamento Judicial de La Matanza, y por el momento a fiscalía dispuso que la denunciante sea examinada por el cuerpo médico y se le realice el kit de emergencia correspondiente.

A pesar de la denuncia, el cantante no fue detenido pero será indagado en las próximas horas por el fiscal de la causa.

Una mujer denunció a "Chelo" por abusar a sus tres hijas menores

El popular cantante de cumbia tiene un grave antecedente que lo llevó a la cárcel. En abril de 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Morón lo condenó a tres años y ocho meses de prisión por abuso sexual a una menor de edad.

El caso se inició en 2006 cuando una mujer denunció al cantante de cumbia por haber abusado a tres de sus hijas, dos adolescentes y una nena de 6 años mientras él vivía en su casa.

La denunciante dijo que en octubre de ese año encontró al músico con una de las menores en la cama, por lo cual decidió echarlo de la casa y denunciarlo ante la Policía.

En medio de estas impactantes denuncias, Torres se fue a vivir con otra de las hijas de la mujer, de 15 años, con quien afirman mantuvo una relación durante medio año, período en el cual quedó embarazada.

Pese a esta delicada situación “Chelo” fue juzgado por el ataque a la menor de las hijas de la mujer, que al momento del juicio ya tenía 9 años. Finalmente, la Justicia lo condenó a 3 años y 8 meses de prisión.

El músico cumplió su condena en la Unidad Penal N°25 de Lisandro Olmos. Tras salir de la cárcel, Torres habló durante uno de sus primeros recitales después de haber salido de la cárcel y desmintió las acusaciones. “Me tiene sin cuidado, todo el mundo habla por hablar. Si eso hubiera sido cierto no estaría afuera, mínimo son 9 años. Todo se inventó, fue prensa”, dijo.