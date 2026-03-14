Andrea Rincón afirma que Messi y Antonela se separaron varias veces

La modelo encendió la polémica al revelar que el jugador la tiene bloqueada en las redes sociales y lanzó fuertes frases.

Andrea Rincón dejó a todos boquiabiertos cuando se tomó un tiempo en un programa del streaming AZZ y se metió de lleno sobre la foto entre Lionel Messi y el presidente de Estados Unidos Donald Trump en la distinción que le hicieron al Inter Miami. Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando se refirió a cuál es su situación con el jugador en las redes sociales.

“Él no es ningún bol… Dejemos de pensar que el mejor jugador del mundo es un pel… sabe muy bien lo que hace”, comenzó diciendo en su relato.

En medio del diálogo, le preguntaron de dónde conocía al rosarino que hizo la mayor parte de su carrera futbolística en España: “Chicos, no importa. Mis mejores amigas tienen fotos abrazadas con Leo. Tengo mucha gente que lo conoce a él”, contó pero llamó la atención con una particular revelación: “Yo estoy bloqueada así que no lo puedo ver. Nunca supe que tenía Instagram”.

Asimismo, dejó en claro que no conoce los motivos por los cuales fue bloqueada: “Nunca lo seguí. Yo a él lo conocí cuando tenía 24 años”.

“No quiero que me desbloquee, no me interesa, fue en otra vida”, dijo Rincón mientras en el piso especularon sobre la posibilidad de que sea Antonella Roccuzzo, esposa de Messi, quien bloquee en la cuenta del jugador.

Para cerrar afirmó: “Yo no creo que Leo haga este tipo de cosas porque tiene una familia hermosa, consagrada, pero en algún momento fue joven. Tuvieron muchas separaciones con Antonella y ella también pudo hacer cosas y capaz él buscó refugio del dolor que causó su mujer en él”.