Andrea Rincón le cree a Jey Mammon

El pasado martes se presentó por primera vez la función de prensa e invitados de Votemos, la comedia sentimental que ofrece un debate sobre la salud mental, los límites de la convivencia y la estigmatización, con humor e ironía. El elenco es integrado por Agustina Cherri, Juan Gil Navarro y Carlos Portaluppi, Gustavo Garzón, Virginia Lago, Tomás Kirzner, Muriel Santa Ana y Alan Daicz.

A la alfombra roja del evento asistieron varios famosos, entre ellos Andrea Rincón y Martín Bossi que con buena onda le dieron varias notas a la prensa que estuvo presente en el Teatro Metropolitan.

En diálogo con Socios del Espectáculo, la actriz fue consultada por la denuncia que su amigo Jey Mammon recibió por parte de Lucas Benvenuto quien lo acusa de abuso sexual. A raíz de esto, Andrea que se mantuvo al margen todo este tiempo, tomó partido y dio su visión de lo que está sucediendo y el debate que se instaló en la sociedad.

“¿Cómo impactó en ustedes la denuncia a Jey Mammon?”, le consultó el cronista del programa del Trece a lo que la actriz contestó incómoda: “Primero, me estás preguntando a mí y yo no soy una persona imparcial en el tema. Soy parcial, soy amiga de Jey, la verdad es que es difícil”, comenzó diciendo una de las figuras de ATAV 2.

Aunque durante la charla, Rincón se mostró cada vez más firme en su pensamiento. “Lo voy a acompañar hasta el último momento (a Jey) yo lo quiero. Me parece que sí se mandó una cag… al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento”, insistió.

Por su parte, Andrea analizó un detalle que no quiso pasar por alto sobre la denuncia que Lucas radicó en contra de Jey: “Después también, me parece que si se equivocó, hay algo que es el contexto. Yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera, todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra manera”.

“Teníamos una televisión, una caja boba que hace cinco años... existía un (Guillermo) Francella babeándose por la nena (el personaje que hacía en Poné a Francella donde actuaba junto a Julieta Prandi), que era la amiguita de la hija, entonces, por suerte, todos nos deconstruimos...”.

Además, la actriz agregó: “Me parece un poco extraño que la misma caja boba esté apedreando a una persona que se equivocó como nos equivocamos muchos de nosotros en ese momento y tiempo más atrás”.

Al escuchar sus declaraciones, el cronista repreguntó: “¿Equivocación le decimos a que él haya estado con un menor?”, consultó el periodista del trece a lo que ella contestó: “Exacto, sí, como muchos de los que están hablando y tirándole con de todo”.

Por último, Andrea cerró contundente y firme en su postura: “Hace unos años la ley era otra. Al margen de eso yo le creo a mi amigo. Te sigo diciendo: no soy una persona imparcial... amor incondicional... A mí no me cabe otra y no me importa si me condenan. Las personas que están del otro lado son dueñas de pensar lo que quieran, ahora, sigo insistiendo, me parece que el dedo acusar es muy fuerte”.

Actualmente Jey Mammon abandonó Buenos Aires y se tomó un vuelo hacia Madrid a raíz de la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual. Ante esta situación, el humorista que quedó suspendido de sus actividades laborales en Telefe, se fue de la Argentina a España “porque necesitaba relajar la cabeza”, según confirmó él mismo en diálogo con la prensa en Ezeiza.

Las últimas imágenes que trascendieron del conductor las compartió Ángel de Brito este martes donde confirmó dónde y con quién estaba Jey Mammon en Madrid. Allí se lo vio tomando un café y caminando junto al productor teatral Omar Calicchio y si bien se habló de un posible acuerdo para armar un musical, este último salió a desmentirlo y aclaró que no fue una reunión laboral sino una charla de café.

