Andrea Rincón sufrió una estafa e hizo una fuerte advertencia

Andrea Rincón fue estafada virtualmente y les advirtió a sus contactos para que no caigan en la misma trampa.

Andrea Rincón publicó un urgente comunicado en sus redes sociales para advertirles a sus seres queridos la estafa que sufrió durante las últimas horas. Además, les dio indicaciones precisas de qué es lo que no tienen que hacer si les llega el mismo mensaje que le enviaron a ella.

Las estafas virtuales son un tema muy frecuente en esta década, especialmente porque no siempre resulta fácil darse cuenta de quién está del otro lado. Rincón no fue la excepción e incluso ella también cayó en una trampa.

“¡Me robaron el WhatsApp y están pidiendo plata en mi nombre! ¡Son delincuentes, no les den nada!”, publicó en una de sus historias de Instagram. Y adjuntó capturas de una conversación privada que el hacker tuvo con uno de sus contactos, donde le pedía que le hiciera una transferencia de 62 mil pesos.

“Vengo de una semana difícil, de estar enferma, pero más importante que mi facha, me parece decirles a mis contactos que se avispen. Pudimos desbloquear rápido el WhatsApp, pero esta gente no se da por vencida y está llamando a mis contactos haciéndoles lo mismo que mi hizo a mí”, expresó la modelo a través de un video.

Existen varios tipos de estafas, pero en el caso de Andrea se hicieron pasar por una entidad que pregunta acerca de los carnets de vacunación. “Dicen que son de fiar, que quieren saber cuántas vacunas tenés y que a partir de ahora no vas a poder salir si no es con un nuevo carnet de vacunación", prosiguió Rincón.

"Te tienen conectada en el teléfono un tiempo, que no sé cuánto será, para poder hackearte. Te desaparece el WhatsApp y ahí te das cuenta de que la tenés re adentro. Nada, tengan cuidado”, concluyó. Por último, les pidió disculpas a todos sus contactos por haberlos expuesto a esta estafa. “Me siento culpable de esto que está sucediendo porque siento que si hubiese sido un poco más inteligente esto no hubiese pasado. Para que no le suceda a ninguno, le paso la data de lo que está sucediendo. Gente de mierda hay en todos lados, pero también hay gente buena”, cerró.

En aquella conversación, el hacker le dijo al contacto de Andrea que estaba en el hospital y que necesitaba que le hiciera una transferencia de un monto de 62 mil pesos. Acto seguido, le dejó su CBU y le dijo que el titular de la cuenta se llamaba Matías Herrera. La actriz no especificó si su allegado cayó en la trampa, pero publicó las capturas para prevenir futuras estafas.