Mediante la Disposición 6228/25, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica comunicó este jueves que se prohíbe la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización, en todo el territorio nacional, de una marca de miel orgánica.

ANMAT prohibió la venta y el consumo de una miel orgánica

Según informó se trata de la miel orgánica certificada marca “Los Meleros”. Origen: Miel del Monte; Matrícula N°32.143/ N°Sala: Sef-h-0482; Renapa N° H-54.512; Presidente: Aranda, Jose Luis El Sauzalito - Chaco, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

Miel orgánica “Los Meleros”

La ANMAT afirmó que se trata de un producto que carece de registro y, por tal motivo, no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente ni su inocuidad.