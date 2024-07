Anthony Guzmán se lució en el II Rysk Combat Patagónico

Se realizó este sábado la gran velada de kickboxing Rysk Combat Patagónico, y en su segunda edición el crédito local Anthony Guzmán (Gym Fight Club) se lució venciendo en la pelea de fondo al neuquino Sebastián Flores por knock out en el Municipal Nº1.

Además, el semifondo fue para Carlos Machado, que superó en fallo unánime al madrynense Braian Sacco. También vencieron las locales Cinthia Güichapani y Pierina Segura.

Estuvieron presentes en el ringside el intendente Othar Macharashvili junto al director general de Deportes Martín Gurisich.

La velada contó con la organización de CFC Producciones a cargo del promotor Leandro Moreno, la fiscalización de K-Box Latino a través de su representante patagónico Darío Achaval, con la presencia del veedor de WGP Federico Gentiluomo, el juez internacional Walter Garavaglia y el auspicio de Comodoro Deportes.

Luego de numerosos combates amateurs la velada principal tuvo como ganadores ProAm a la caletense Daniela Gajardo y los locales Nehuen Benítez, Nicolás Errea, Candela Bahamonde, Agostina Brodersen y un knock-out espectacular de Tomás Taylor en el primer asalto ante el madrynense Matías Jara.

El comodorense Tomás Taylor metió una patada a la cabeza muy certera, para generar el knock-out al 1’20” del primer round, en un combate que era parejo y muy dinámico.

Ya en las profesionales, el fondo y la frutilla del postre fue la victoria de Anthony Guzmán por knock-out a los 2’38’ del segundo round, para adjudicarse el título CFC Pro en juego. El KO fue una gran patada de contragolpe, cuando estaba contra las cuerdas, pero luego de haber dominado en el primer asalto, y cuando parecía que su rival aguantaría todos los rounds.

En el semifondo, el bonaerense Carlos Machado se impuso por puntos en fallo unánime, en un gran espectáculo que brindaron junto al madrynense Braian Sacco.

En las restantes profesionales también ganaron Cinthia Güichapani (GFC), Pierina Segura (Pierina DS), Iván Ríos (Barak Gym Trelew) y Matías Jara (Barak Gym Trelew).

“Contento por ser acá en Comodoro, una vez al año peleo acá y esto es una fiesta. Disfruto del pesaje, la previa con la preparación, el vestuario con mis amigos. Nos ponemos serios acá en el ring, damos todo. Este es el resultado del esfuerzo que vengo haciendo hace años. Muy agradecido a todo Comodoro por venir”, comentó Anthony Guzmán apenas finalizada la pelea.

“Parecía que íbamos a cuatro rounds, así que la idea era ir sumando. Se me puso apretado contra las cuerdas, pero yo contra las cuerdas nunca estoy en desventaja. No vio la pierna, y yo orgulloso de mi resultado”, agregó.

“Ahora mismo no me acuerdo nada de lo que me dijeron en el rincón, pero sí hacemos caso. El libreto está aprendido, el cerebro es Darío, yo soy el que ejecuta. Como si me está mandando con un joystick, así que tengo que responder. Él sabe mucho, él me enseñó, así que todo se lo debo a él”, cerró Guzmán tras la velada.

kick.jpeg Foto: Prensa Comodoro Deportes.

Resultados

ProAm

- Marlene Balbuena (Team Samurai - CR): P - Daniela Gajardo (Team Ares – C. Olivia): GFU

- Nehuen Benítez (Team Warriors - CR): GFU - Guido Beltrán (Chino Team – C. Olivia): P

- Nicolás Errea (Team Warriors - CR): GFU - Damián Justiniano (Cobra Team – C. Olivia): P

- Candela Bahamonde (Gym Fight Club - CR): GFD - Belén Cifuentes (Team Araneda - CR): P

- Tomás Taylor (Gym Fight Club - CR): GKO1 - Matías Jara (Madryn KB – P. Madryn): P

- Agostina Brodersen (Gym Fight Club - CR): GFU - María Domínguez (KBN DS - Neuquén): P

Profesional

- Matías Jara (Barak Gym - Trelew): GFM - Miguel Aban (Ladrillo Team - Ushuaia): P

Tarjetas: 27-27/29-28/30-26. Ganador Jara fallo mayoritario.

- Cinthia Güichapani (Gym Fight Club - CR): GFU - Tatiana Spiasse (Barak Gym - Trelew): P

Tarjetas: 29-28/30-27/30-27. Ganadora Güichapani fallo unánime.

- Pierina Segura (Pierina DS - CR): GFU - Luz Boccasile (La Jauría – Bs. As.): P

Tarjetas: 30-27/30-27/30-27. Ganadora Segura fallo unánime.

- Brian Reissner (Team Araneda - CR): P - Iván Ríos (Barak Gym - Trelew): GFU

Tarjetas: 27-30/27-30/28-29. Ganador Ríos fallo unánime.

Título Rysk Combat Pro

- Carlos Machado (Dojo Ame - Buenos Aires): GFU - Braian Sacco (Madryn KB – P. Madryn): P

Tarjetas: 40-37/40-37/39-38. Ganador Machado fallo unánime.

Título CFC Pro

- Anthony Guzmán (Gym Fight Club – CR): GKO2 - Sebastián Flores (KNB DS - Neuquén): P

Fallo: Ganador Guzmán por knock-out a los 2’38” del segundo round.