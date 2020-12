Antonena: "hay mucha gente irrespetuosa"

“Conozco a muchas personas en el Valle. Me dicen: `Pagame los sueldos Antonena´. Y sí, estoy en eso. Hay mucha gente irrespetuosa. A Oscar Antonena lo conocen, saben de dónde vengo y dónde me pueden encontrar. Siempre trabajamos en el sector privado. Mi familia es de mucho esfuerzo. Fuimos criados con mi hermana en situación en que si hay, se comparte; si no hay, se espera”, expresó el ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, en Cadena Tiempo.

El funcionario acotó que “me puedo equivocar, pero siempre hago las cosas de la mejor intención. No dejo de hacer mi vida, hago compras, voy a la farmacia, al supermercado. Soy un común más”.