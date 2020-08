Antonena pide "generosidad" a los municipios de Chubut

"Hoy no podemos pagar la deuda", expresó el ministro de Economía al referirse a la necesidad de que los diputados acompañen el proyecto de reestructuración.

El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, confía en que más temprano que tarde los diputados terminen acompañando el proyecto de reestructuración de la deuda externa que impulsa el gobernador Mariano Arcioni. Afirma que al menos necesita un 75% de acompañamiento.

No obstante, el funcionario considera que el trámite bien pudo obviar la Legislatura porque la renegociación con los acreedores es potestad del Poder Ejecutivo, pero “como buen demócrata, Arcioni buscó el acompañamiento de toda la clase política. El gobernador quiere mostrar a los acreedores que estamos todos contenidos”.

Además de reiterar que “hoy no podemos pagar la deuda”, Antonena admitió que “necesitamos un plan sustentable; una estructura. No se patea para adelante, si no que se analiza una realidad. Hacemos esto por el desfasaje en los salarios. Hoy el 80% del presupuesto se va en ello. Hay que trabajar para rondar el 70% como máximo”.

Tras aclarar que no hay fecha para el pago del medio aguinaldo ni el salario de junio, el ministro señaló que los 810 millones de pesos que demandó completar mayo al cuarto rango el último fin de semana provinieron de “recursos propios de la Provincia”.

También consideró - en declaraciones a LaCienPuntoUno - que “me parece que tenemos que pensar en ser generosos y no en individualismos. Está claro el proyecto de coparticipación de los municipios. Cando yo expresé que se podían ver afectados, estoy explicando que la caída de regalías afecta a todos”.