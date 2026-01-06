Anuncian nueva edición de la Fiesta Náutica y del Turismo

Uno de los eventos más representativos del calendario cultural, recreativo y turístico de Caleta Olivia se llevará a cabo del 16 al 18 de enero en la costanera.

La Fiesta de la Náutica y del Turismo es organizada por el municipio a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, habiéndose lanzado la convocatoria a artistas y expositores locales paras ser protagonistas del tradicional evento.

Al respecto, el supervisor de Cultura, Jorge Gordillo, informó que las inscripciones ya se encuentran abiertas en la oficina de la subsecretaría del área, ubicada en la planta baja de Centro Cultural “Manuel Ramón Camino”.

La convocatoria está dirigida a artistas locales de distintos géneros musicales, como también a artesanos, manualeros y productores que quieran sumarse a esta tradicional celebración que año tras año convoca a la comunidad y a visitantes de toda la región promoviendo una variada grilla de propuestas artísticas, culturales y recreativas.

“Va a ser una gran fiesta, un gran encuentro cultural con paseo gastronómico, artesanos, estamos muy felices de arrancar el año así y los esperamos para que se inscriban” comentó Gordillo.