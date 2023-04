Araceli Fessia: "yo vi el Brian que puede, yo veo su deterioro"

Brian Fernández está viviendo momentos complicados en su vida, donde su carrera como futbolista pasa a segundo plano tras estar disputando el partido más importante: contra las adicciones.

Su novia Araceli Fessia volvió a relatar cómo la está pasando el ex jugador de Colón. "Hoy en día está con su familia, donde él se siente cómodo. Estamos a la espera de que acceda a un tratamiento, pero esto es a voluntad propia", señaló.

La familia del futbolista argentino se ha topado con la negativa de ingresar a un centro de rehabilitación contra las adicciones: "Por ejemplo ahora este mes, me dijo que no quiere internarse, que se le hace cada vez peor, cada vez más pesado, por eso decimos que es a su voluntad".

Por otra parte, Fessia recalcó que el tema es delicado: "Nadie quiere esto para Brian, es un tema muy difícil y algunos cuentan con más herramientas y más ganas que otros. Cuando me toco judicializarlo, me tocó hacerlo sola".

Complementando que "respecto a la familia, todos hacen lo que pueden y todos sufrimos. Con su mamá hemos llorado juntas. Yo trato de seguir ayudando a Brian, pero él necesita conciencia y voluntad. Al final, hoy en día no es un problema de Brian, es un problema de la población".

Para finalizar, la novia de Brian Fernández compartió las sustancias que ingiere y cómo hay personas que no ayudan: "Él consume cocaína. Jamás hice una denuncia porque me ha pasado que han venido a la puerta de mi casa (dealers) porque hay gente que quiere sacar un gran provecho y le convida".

Eso sí, Araceli Fessia insistió que lo seguirá apoyando: "Yo estoy con él hace 8 años y vengo batallando hace 3 años. Yo no estoy de acuerdo con esto y no me gusta. Yo vi el Brian que puede, yo veo su deterioro pero es una lucha constante", concluyó.