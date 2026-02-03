Arbustok vuelve a Puerto Madryn: música, arte y activismo ambiental en defensa del agua

El megafestival independiente celebrará su sexta edición los días 7 y 8 de febrero en pleno centro de la ciudad. Con entrada libre, reunirá a más de 20 propuestas artísticas, feria popular y una fuerte impronta en la defensa del territorio.

Puerto Madryn se prepara para recibir una nueva edición de Arbustok, el megafestival a cielo abierto que desde 2020 se consolidó como un espacio cultural y político clave en la costa chubutense. La cita será el sábado 7 y domingo 8 de febrero, en el playón de las canchitas de fútbol ubicado en 28 de Julio y Roca, un punto estratégico del centro urbano, reparado del viento y pensado para el encuentro comunitario.

Arbustok nació con una identidad clara: la defensa del agua, el ambiente sano y el territorio, con una postura firme frente a la megaminería y a cualquier forma de extractivismo que amenace el modo de vida de las comunidades patagónicas. Desde esa premisa, el festival articula música, artes visuales, poesía y economía popular en un formato integral y autogestivo.

La sexta edición contará con alrededor de 20 propuestas artísticas entre bandas, solistas, poetas y artistas visuales, priorizando la producción local y regional, la diversidad de géneros y el cumplimiento de la ley de cupo femenino y diversidades. A lo largo de las dos jornadas también habrá feria de emprendedores, puestos de la economía popular y food trucks, reforzando el carácter colectivo del evento.

Como en años anteriores, Arbustok se financia gracias al acompañamiento de la comunidad, mediante rifas, sorteos y distintas iniciativas solidarias. Estos aportes permiten sostener la infraestructura técnica, especialmente el sonido, un aspecto central para garantizar espectáculos de calidad y reconocer el trabajo de quienes suben al escenario con una mirada artística y un compromiso social explícito.

La grilla ya está confirmada. El sábado 7 se presentarán Enyo, Salva Bargas Dúo, Roxana Castelli (poesía), Grela, Wallmapu, Cuesta Vida, La Máquina de Hacer Chorizos, Cismo y Afrocalipsis. El domingo 8 será el turno de Lev, Seba Lino, Insomnia (poesía), Orquesta Afónica y Disonante, Banzai, Laureano Huayquilaf (poesía), Veteranos del Pánico, Fuera de Control, UnK, Los Abducidos y Purasangre.

Desde la organización destacaron además el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn, que brinda apoyo logístico para la realización del evento.

Arbustok es, una vez más, una invitación a encontrarse, celebrar y defender el territorio desde el arte y la participación colectiva. Para conocer más detalles y seguir las novedades, se pueden consultar las redes sociales del festival en Instagram y Facebook.