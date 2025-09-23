ARCA lanzó un plan de facilidades para regularizar deudas posconcursales

La medida quedó oficializada a través de la Resolución General 5759/2025, publicada en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia el próximo 26 de septiembre.
El plan permitirá regularizar deudas impositivas y de la seguridad social generadas con posterioridad a la presentación en concurso o a la declaración de quiebra, abarcando las obligaciones vencidas hasta dos años después de esa fecha.
Las condiciones establecen un máximo de 18 cuotas, con una tasa de interés equivalente a la resarcitoria vigente, actualmente del 2,75% mensual según lo dispuesto por el Ministerio de Economía en la Resolución 823/202