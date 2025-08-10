Argentina le ganó a Portugal en su quinto amistoso por Europa

Fue victoria por 84 a 70 ante el selectivo de Portugal, con 16 puntos de Alex Negrete y de Gonzalo Corbalán. El próximo partido será el jueves 14 frente a Italia, en la ciudad de Bologna.

Tras completar una serie de amistosos ante equipos africanos, Argentina se cruzó con su primer oponente europeo rumbo a la próxima AmeriCup de Nicaragua. En la mañana del domingo, la Selección Mayor Masculina de básquet ganó 84 a 70 ante Portugal, en un encuentro disputado en el Centro Deportivo TENPLE de Villaviciosa de Odón, Madrid.

Desde el arranque, el equipo nacional impuso sus condiciones con un planteo profundo y el uso de dos hombres grandes para dominar la zona pintada. La diferencia de altura se tradujo rápidamente en puntos cerca del aro, mientras que en defensa se mostró sólido, atento a las recuperaciones y eficaz para ralentizar el avance portugués (apenas tres puntos en los primeros ocho minutos). El ingreso de Juan Ignacio Marcos aportó claridad en la conducción y asistencias precisas que potenciaron el ataque albiceleste . En el lado europeo, lo más destacado fue la presencia de Lisboa, con la responsabilidad ofensiva en un tramo complicado para su plantel.

En el segundo período, Argentina encontró soluciones desde el perímetro para mantener el control del marcador. Los aciertos externos (Gonzalo Corbalán y Juan Bocca) permitieron sostener la diferencia, incluso durante un pasaje en el que el equipo estuvo varios minutos sin convertir. Fue un segmento dinámico, de transiciones rápidas y con ofensivas cortas, donde ambos seleccionados respondieron golpe por golpe para establecer un parcial de 24-21, a favor de Pablo Prigioni y sus dirigidos.

En la segunda mitad, el conjunto argentino impuso un ritmo vertiginoso, corriendo con criterio y capitalizando cada espacio que dejó su rival. La agresividad en las penetraciones y la búsqueda constante del aro proporcionaron múltiples viajes a la línea de libres, un recurso que sumó de forma sostenida en el tanteador.

Ese funcionamiento aceitado le permitió quedarse con el tercer parcial por 23-17, algo inédito en la serie de amistosos internacionales por España. Con el envión anímico y la ventaja asegurada, el equipo controló el último capítulo sin sobresaltos.

En el plano individual del partido, Alex Negrete y Gonzalo Corbalán fueron los máximos goleadores con 16 puntos cada uno. En ese apartado del doble dígito también estuvieron Francisco Caffaro con 14 y Juan Pablo Vaulet con 10.

La próxima presentación será el jueves 14, esta vez en territorio italiano. En Bologna se medirá ante el seleccionado local, con transmisión en vivo a través de Básquet Pass.

CALENDARIO

Todos los partidos pueden verse en vivo y en directo por Básquet Pass (www.basquetpass.tv).

• 14 de agosto | vs Italia – Bologna, Italia

• 17 de agosto | vs Panamá – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

• 18 de agosto | vs Brasil – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

• 19 de agosto | vs Uruguay – Ciudad de Panamá (Cuadrangular).