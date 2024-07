Argentina lo aguantó sin Messi y por Lautaro Martínez conquistó América

La Selección Argentina de fútbol, sin su capitán Lionel Messi desde los 20 minutos del segundo tiempo, supo aguantar a Colombia y en tiempo de alargue se impuso por 1-0 y así conquistó por segunda vez consecutiva la Copa América, certamen que en esta ocasión se jugó en los Estados Unidos.

Un gol de Lautaro Martínez, en el segundo tiempo de descuento, luego de un notable pase de Giovani Lo Celso, le permitió al equipo de Lionel Scaloni la victoria y un nuevo título continental, el cuarto torneo desde la consagración en la Copa América de Brasil, Finalísima y Mundial. De esa manera, Argentina logró su 16ª copa continental, siendo así la más ganadora de la competencia.

Este partido además representó el adiós de Angel Di María -uno de los símbolos de la Selección-, quien le puso punto final a la Selección Argentina, pero con el broche de oro: una nueva Copa América.

La final, que arrancó con ochenta minutos de retraso por demoras e incidentes, que tuvo tiempo de alargue y luego penales, se jugó en el Hard Rock Stadium de Miami y tuvo el arbitraje del brasileño Raphael Claus.

Para Messi, que sufrió el final del partido compungido desde el banco, fue su sexto título con Argentina y el número 45 de su carrera sumando los 35 con Barcelona, tres con Paris Saint Germain y uno con Inter Miami.

En el partido jugado en el estadio Hard Rock de Miami, Colombia sorprendió desde el inicio al seleccionado campeón de América y del mundo con presión sobre la salida y amplio control del balón.

Argentina estuvo cerca de convertir en el primer minuto a través de un remate de Julián Alvarez que salió desviado, luego de un centro de Gonzalo Montiel desde la derecha.

A partir de esa aproximación, Colombia se hizo dueño del partido de la mano de James Rodríguez y llevó peligro en varias ocasiones por intermedio de remates de Luis Díaz, Jhon Córdoba y Carlos Cuesta.

El actual campeón del mundo logró salir del asedio y respondió a los 19 minutos con un remate de Messi luego de una jugada de Di María por el sector izquierdo.

Con el partido más parejo, Argentina volvió a pisar el área rival a los 35 minutos por intermedio de Messi, quien se dobló el tobillo derecho al pisar mal y quedó con molestias.

En el segundo tiempo, el juego se volvió más trabado y peleado, cortado por las infracciones de uno y otro equipo, pero con Argentina con mayor intensidad para disputar los balones.

De esta manera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni llegó al arco rival a través de remates de Julián Alvarez y Di María que exigieron al arquero Camilo Vargas a los 48 y 57 minutos, respectivamente.

Ocho minutos después, Messi salió reemplazado por la lesión en el tobillo que sufrió durante el primer tiempo y lo tuvo a maltraer hasta que dejó el campo de juego reemplazado por Nicolás González.

En el banco, con una bolsa con hielo sobre el tobillo, la "Pulga" no pudo contener las lágrimas al ver los últimos minutos desde afuera.

Pese a quedarse sin su capitán, Argentina mantuvo su actitud pero creció en el juego y exigió en varias oportunidades a Vargas por intermedio de las apariciones del suplente González por el sector izquierdo.

El gol de la "albiceleste" llegó a los 112 minutos con un remate cruzado del ingresado Lautaro Martínez tras una buena jugada asociada entre Leandro Paredes y Giovani Lo Celso.

La final fue la despedida de Angel Di María del Seleccionado luego de 145 partidos, 31 goles y 32 asistencias, siendo el tercer futbolista con más presencias en el equipo detrás de Messi y Javier Mascherano.

dimaria.jpeg

argentina.jpeg

messi.jpeg

Síntesis

Argentina 1 / Colombia 0

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero,

Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Angel Di María, Julián Alvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez,

Carlos Cuesta y Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon

Arias; James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. DT: Néstor

Lorenzo.

Goles STS: 112’ Lautaro Martínez (A).

Cambios ST: 20’ Nicolás González x Messi (A), 26’ Nahuel Molina x Montiel (A), 43’ Rafael Borré x Córdoba (C) y Kevin Castaño x Ríos (C).

Cambios PTS: 1’Juan Fernando Quintero x Rodríguez (C), 6’ Lautaro Martínez x Alvarez (A), Leandro Paredes x Mac Allister (A) y Giovani Lo Celso x Fernández (A).

Cambios STS: 1’ Jorge Carrascal x J. Arias (C), Miguel Borja x Díaz (C), Matheus Uribe x Lerma (C), 8’ Nicolás Otamendi x Di María (A).

Amonestados: Mac Allister, Lo Celso (A). Córdoba, Borja (C).

Incidencias: El partido se inició a las 22:20 a raíz de incidentes afuera del estadio.

Arbitro: Raphael Claus (Brasil).

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami).