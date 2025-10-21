Argentina tuvo un debut triunfal en el Sudamericano U17 femenino

Fue victoria frente a Uruguay por 75 a 66, en el debut del Grupo A. La máxima goleadora en Asunción fue Sofía Novoa con 18 puntos.

La Selección Argentina Femenina de básquet comenzó con el pie derecho su participación en el Sudamericano U17 de Asunción. En su estreno por el Grupo A, venció a Uruguay por 75 a 66 con un gran despliegue colectivo. En el otro partido de la zona, Brasil derrotó a su par de Bolivia por 69 a 56, mientras que Ecuador tuvo su jornada de descanso.

Argentina tuvo un arranque complicado, con dificultades para encontrar fluidez en ataque y un rival que supo aprovechar cada desajuste para tomar distancia en el marcador. La diferencia llegó a ser de +11 (6-17), pero en apenas cuatro minutos el conjunto nacional revirtió la imagen, ajustó en defensa, mejoró sus decisiones y logró emparejar el desarrollo para cerrar el primer parcial a una sola posesión de distancia (22-24).

En el segundo cuarto, el equipo mostró otra cara. Con mayor eficacia y confianza en el tiro exterior (cinco conversiones y con un 50% de efetividad), halló soluciones desde el perímetro y sumó intensidad defensiva. La presión en la salida de fondo incomodó al rival y permitió sostener el ritmo del partido para ampliar la brecha a 45-36.

El tercer periodo mantuvo la línea de crecimiento del equipo, que continuó imponiendo su identidad de juego. Con ritmo y buena circulación, la Selección conservó la eficacia desde tres puntos y lastimó con penetraciones que ampliaron la diferencia en el marcador (la máxima en el cuarto fue de +25). La acumulación temprana de faltas volvió a condicionar al conjunto charrúa y le permitió al plantel nacional capitalizar desde la línea de libres.

En el tramo final del encuentro, Uruguay intentó una reacción que puso en suspenso el marcador. Con los aciertos de triples de Fraga y Postiglioni, consiguieron reducir la diferencia a menos de un dígito (+7). Sin embargo, ese esfuerzo no fue suficiente para torcer el rumbo del partido, que siguió bajo el control del conjunto argentino.

Las máximas goleadoras fueron Sofía Novoa (18), Sofía Lombardero (15) y Florencia Losada (10), acaparando entre las tres el 57% de los puntos del equipo. En el otro costado, la más destacada fue Julieta Lauber con 21 unidades.

La actividad para la U17 continuará este martes a las 16:30, cuando enfrente a Brasil en su segunda presentación. Más tarde será el turno del cruce entre Ecuador y Bolivia, en tanto que Uruguay tendrá fecha libre. Todo el certamen será con transmisión en directo por el canal de FIBA en YouTube.