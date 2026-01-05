Argentina visitará a Corea por la Copa Davis con varios cambios

El capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Javier Frana, anunció este lunes el equipo que visitará a Corea del Sur el 7 y 8 de febrero, en una serie correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers de Copa Davis 2026 que se disputará en el Gijang Stadium de la ciudad de Busan, sobre superficie rápida.

Con cuatro debutantes, la nómina quedó conformada por Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez y los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni. Tanto los tres singlistas como Andreozzi tendrán su primera experiencia con la Selección absoluta en la Copa del Mundo de Tenis.

A través de un video, el capitán albiceleste explicó el contexto de una nominación que no incluyó los nombres habituales. “Los cambios de la ITF para este año hizo que el tenis argentino se vea claramente perjudicado porque no es compatible con la gira sudamericana, privando a los jugadores de Copa Davis que participen en Rosario y Buenos Aires y quedar mal preparados para la gira, que es vital para ellos por los puntos que hay en juego y las posibilidades de jugar en su país”, sentenció Frana.

En efecto, la primera ronda de los Qualifiers 2026 se disputa esta temporada una semana más tarde que en 2025. Eso implica que la serie coincida con el YPF Rosario Challenger 125 y con el inicio del ATP 250 IEB+ Argentina Open, los dos torneos que se juegan en suelo argentino y marcan el inicio de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

Las casi 40 horas de vuelo que le tomará a la delegación nacional arribar a Busan (después de realizar dos tramos en avión y uno en tren hacia el destino final), sumado a la inflexibilidad de la nación anfitriona para modificar las fechas de juego, le generaron al capitán complicaciones adicionales a la hora de definir el equipo.

El capitán N°32 de Argentina en la Copa Davis se mostró comprensivo con las ausencias y depositó su plena confianza en los convocados. “Nos entusiasma tener cuatro jugadores debutando, que dieron el sí por su generosidad y convicción. Vamos a ir a Corea a dar lo mejor, a entregar todo nuestro talento. Estamos convencidos de que vamos a tener un resultado positivo. Lo vamos a afrontar para demostrar que el tenis argentino es mucho más grande que los 5 mejores del ranking. El tenis argentino estará super bien representado”, cerró.