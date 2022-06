Arquero argentino nacionalizado ecuatoriano no puede caminar por Chile

Hasta hace poco, Hernán Galíndez era el rosarino nacionalizado ecuatoriano que aseguraba simpáticamente que, a los 5 años, Lionel Messi le hizo el primer gol de su vida cuando dejó de jugar como delantero para ser arquero de Alianza Sport.

Ahora, en el arco de la Universidad de Chile, le toca afrontar momentos poco agradables para revelar y quien lo hace es su representante, Rodrigo Abadie: “No puede ir ni al supermercado, le dicen barbaridades en todos lados, agreden a su familia y recibe cataratas de insultos. Hay pruebas de todo”. Luego de todo lo que está viviendo tras las disputas legales que hubo ante la FIFA entre los seleccionados de Chile y de Ecuador, quiere irse del país trasandino.

Galíndez desea marcharse del equipo debido a los insultos y amenazas que recibe por integrar el seleccionado que dirige Gustavo Alfaro, cuya presencia en el Mundial de Qatar 2022 fue ratificada por la FIFA pese a una denuncia de la Federación chilena por la supuesta mala inclusión de Byron Castillo durante las últimas eliminatorias sudamericanas. El arquero no quiso salir a hablar, pero lo hizo Abadie, según publicó el periódico El Mercurio.

Las agresiones comenzaron cuando la entidad internacional que comanda el fútbol desestimó el reclamo de Chile con el foco en el defensor. La petición era que Ecuador sea excluido de la próxima Copa del Mundo y en su lugar vaya Chile, algo que no prosperó.

“Nadie tiene claro el tema porque es algo atípico, algo que nunca había sucedido. Acá no hay ofertas, no hay negocio, no hay nada. Si Hernán debe volver a Ecuador está dispuesto a hacerlo por la mitad de lo que gana en Chile. Su prioridad es vivir en paz y eso no está pasando, es doloroso”, reafirmó el representante.

El arquero, de 31 años, atajó para Ecuador en seis partidos de las eliminatorias y también en tres de la Copa América de 2021 celebrada en Brasil y ganada por Argentina. Allí fue donde volvió a encontrarse con Messi en un campo de juego, como rivales. Actualmente, trascendió, Galíndez estaría presionando a la directiva para que lo deje partir del club luego de estar recibiendo hostigamientos que, incluso, se intensificaron en las redes sociales luego de que la FIFA rechazara aquella demanda.

Galíndez tiene a Ecuador como una bisagra en su vida deportiva. Es una segunda oportunidad que lo hizo resurgir de una experiencia traumática: el descenso con Rosario Central en 2010. Se tuvo que ir de Rosario. Por entonces pensó en abandonar el fútbol. Ahora, sólo quiere irse de Chile.

