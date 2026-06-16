Se hizo una master class de Zumba a beneficio del Hospital Regional

La actividad se realizó el último sábado en el Gimnasio Municipal 3 del barrio Máximo Abásolo, con representantes de las sedes y subsedes municipales de los distintos barrios de zona sur y norte.

Con la organización del Area de Mantenimiento para la Salud de Comodoro Deportes, el Gimnasio Municipal 3 fue anfitrión de una Master Class de zumba con temática del Mundial de fútbol que reunió a más de 120 personas, que bailaron, celebraron y se solidarizaron con distintos artículos de limpieza y ropa de blanco que ya fueron destinados al Hospital Regional.

Silvia Lavalle, referente del Area de Mantenimiento para la Salud, contó que “estamos muy contentas porque la gente ha sido muy solidaria, recaudamos una gran cantidad de cosas, mucha ropa de blanco, muchos artículos de enfermería”.

En ese aspecto, agregó: “estoy sorprendida, pero a la vez agradecida, no solamente por el público que se acercó a la clase a pesar del frío y del clima, sino por el equipo que tenemos que hace un enorme trabajo cotidiano, lo cual la respuesta es la devolución que tuvimos en esta Master”.

Lavalle describió que “las clases de zumba tienen la particularidad de recorrer diferentes géneros musicales, tanto centroamericanos como sudamericanos, con un orden para que la persona no se fastidie porque hay ritmos más intensos que otros, fueron dos horas de mucho ritmo y alegría, y es una forma de celebrar la salud y el encuentro”.