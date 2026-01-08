Aseguran salario de verano a cooperativistas de limpieza

El CPE y el municipio de Caleta Olivia firmaron un convenio que garantiza la continuidad laboral durante el verano a 194 trabajadores de una cooperativa de limpieza.

La firma del acuerdo se realizó este jueves en Río Gallegos y contó con la presencia de la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido; el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo; la vocal por el Poder Ejecutivo ante el CPE, Rosa Villaseca; y el secretario de Hacienda del municipio caletense, Franco Antipani (foto).

En ese marco, Rasgido explicó que el convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro meses (de enero a abril) y luego será renovado de manera periódica, lo que permitirá sostener la continuidad laboral de 194 familias y mantener la limpieza de edificios escolares.

La funcionaria explicó que este tipo de servicios se gestiona mediante distintos esquemas en la provincia, precisando que “tenemos convenio con la municipalidad de Perito Moreno, con la municipalidad de Caleta Olivia y con la comisión de fomento de Koluel Kaike. En las demás localidades trabajamos con cooperativas, con las que también se firmaron los convenios correspondientes”.

Además, consideró necesario manifestar que “durante muchos años, quienes realizaban estas tareas no trabajaban en enero ya que se suspendía el servicio y recién cobraban su primer sueldo en marzo. Por ello, a partir de la firma de este convenio que surge por decisión del gobierno provincial, estas personas trabajarán y cobrarán durante el mes de enero”.

Tras la rúbrica, el intendente Carrizo valoró el alcance del acuerdo, y remarcó la decisión política de garantizar los haberes en el mes de enero. Luego, aludió a la importancia “de poder trabajar en conjunto con el gobierno provincial para llevar tranquilidad a la comunidad. La educación es muy importante para nosotros, y con este convenio garantizamos el acompañamiento necesario”.